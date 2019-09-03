Золотой юбилей Сайги

В субботу, 17 августа, с концертом и фейерверком отпраздновал День рождения поселок Сайга, чье создание и история неразрывно связаны с расцветом «лесозаготовительной эры» Томской области.

Юбилейный день начался с праздничного шествия, в котором приняли участие первостроители поселка, его предприятия, население и гости. А сами торжества впервые проходили на обновленной территории у местного Дома культуры, благоустроенной по областной программе «Инициативное бюджетирование». Современное пространство для отдыха и проведения праздников со сценой и детской площадкой стало, пожалуй, главным юбилейным подарком сайгинцам, в который они и сами внесли весомый вклад. Еще одним подарком стало торжественное открытие на территории школы спортплощадки для подготовки и сдачи нормативов ГТО, построенной за счет средств областного и районного бюджетов.

Новая спортплощадка очень кстати в поселке, где любят спорт. Фото из архива Сайгинского СП.

- Наши жители разных возрастов любят спорт, успешно сдают нормативы ГТО, участвуют в соревнованиях. Замечательно, что теперь у нас появилось новое пространство для тренировок, - отметила значимость события глава Сайгинского сельского поселения Надеждая Чернышева. - В 2019 году по программе «Современная городская среда» в поселке также будет построена современная спортивная площадка с резиновым покрытием, волейбольным и баскетбольным полем, уличными тренажерами под навесом. Стоимость проекта составляет 2,6 миллиона рублей, работы уже ведутся.

Надежда Александровна подчеркивает, что активное участие сельского поселения в госпрограммах возможно благодаря поддержке местных жителей, которые любят свой поселок, многое делают для него, дорожат историей. Так, в день 50-летнего юбилея в Сайге была открыта мемориальная доска, увековечившая память Ивана Дементьевича Ионина, который с 1979 по 1999 год возглавлял «градообразующий» Сайгинский леспромхоз. Именно при нем в поселке была построена двухэтажная школа, просторный детский сада и другие социальные объекты.

В концерте выступили артисты из райцентра и нескольких сельских поселений. Фото из архива Сайгинского СП.

Отметим, что в ходе праздничной программы с участием представителей администрации Верхекетского района, творческих коллективов из Белого Яра, Сайги, Клюквинки, Степановки теплые слова благодарности за добросовестный труд прозвучали в адрес всех сайгинцев, внесших вклад в его развитие - первых строителей, руководителей и работников предприятий, граждан, участвующих в благоустройстве и общественной жизни поселка.

В официальной части праздника прошло награждение сайгинцев за добросовестный труд. Фото из архива Сайгинского СП.

- Хочу искренне поздравить земляков с нашим общим юбилеем, - говорит Надежда Чернышева. - Это особый праздник для каждого, чьим трудом преображается Сайга и молодого поколения, кому еще только предстоит нести ответственность за судьбу малой родины. От всей души желаю нашему поселку процветания, а жителям - здоровья, благополучия и успеха в делах и начинаниях. Пусть в каждом доме царит мир, доброта и любовь!

Татьяна Алексеева.