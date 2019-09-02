Экс-директор томского ТЮЗа стал директором «Сатирикона» Райкина

Владимир Казаченко, который переехал из Томска в Москву весной 2019-го года, на этой неделе вступит в новую должность. Бессменный худрук театра «Сатирикон» Константин Райкин в воскресенье, 1 сентября, представил его коллективу в качестве директора театра. Райкин выразил надежду, что Казаченко поможет «Сатирикону» в его сложном положении.

«Хочу вам представить Владимира Анатольевича Казаченко, нашего нового директора. Это человек неслучайный, мы давно присматриваемся друг к другу. Он заступает на этот пост в очень сложном положении театра, не надо ждать, что завтра мы почувствуем изменения. Но определенная большая надежда существует», – процитировало фразу Райкина агентство ТАСС.

Труппа столичного театра встретили «новичка» овациями.

«Ваши аплодисменты я расцениваю как аванс, ценю это доброжелательное отношение. Я приехал из города Томска, руководил Томским театром юного зрителя, сейчас Томский ТЮЗ - самый посещаемый театр города», - сослался на свой успешный опыт работы на малой родине Казаченко. И в свою очередь заверил присутствующих, что поспособствует росту посещаемости спектаклей «Сатирикон»

«Театр с замечательным репертуаром - незаслуженно был отодвинут на периферию зрительского внимания. Работы много, мне понадобится помощь всех вас», - цитирует Казаченко новостное агентство.

Напомним, что Владимир был директором ТЮЗа в Томске с 2011 года и уволился с 6 апреля текущего года. Переезд в Москву он объяснил причинами «личного характера».