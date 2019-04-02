Директор томского ТЮЗа оставит Томск и театр и уедет в Москву

СЕГОДНЯ 04:42 2019-04-02T04:47:51+03:00

Изменить размер текста: A A

Директор томского Театра юного зрителя Владимир Казаченко объявил о завершении своей карьеры в Томске. В пятницу он отработает в ТЮЗе последний рабочий день и уже с 6 апреля обязанности директора будет его заместитель Елена Бурова.

Казаченко пояснил, что решение оставить театр, в котором служит директором с 2011 года, он принял давно и заявление на увольнение написал еще месяц назад. По словам руководителя, причины смены его жизненной траектории имеют личный характер, и в ближайшее время он покинет Томск и переедет жить и работать в Москву.

Казаченко высказал уверенность, что его преемница Елена Бурова продолжит деятельность в русле перемен, происходивших в театре в годы его руководства, например, внимание будет уделяться качественному обновлению репертуара.

ИСТОЧНИК KP.RU