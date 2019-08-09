2019-08-08T09:55:11+03:00
Происшествия

«Поговорили»: в Томске рецидивист осужден за убийство приятеля

Обвиняемый попросил водителя такси выйти из салона, чтобы поговорить со знакомым наедине, но завязалась ссора, в ходе которой собеседник получил удар ножом в грудь
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Обвиняемому в убийстве грозит 11 лет заключения. Фото: prokuratura.tomsk.gov.ruОбвиняемому в убийстве грозит 11 лет заключения. Фото: prokuratura.tomsk.gov.ru
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Октябрьский районный суд г.Томска признал 51-летнего жителя областного центра виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.105 УК РФ (убийство).

Установлено, что в июле 2018 года обвиняемый, договорившись о встрече со своим знакомым, подъехал к нему в установленное место на такси. Там обвиняемый попросил водителя выйти из салона автомобиля, чтобы поговорить там с приятелем наедине. В ходе разговора между ними завязалась ссора из-за оскорбления, нанесенного обвиняемому, и последний ударил приятеля ножом в грудь. Потерпевший сумел выбраться из машины, но, пройдя несколько метров, упал на асфальт и скончался.

В судебном заседании подсудимый свою вину в инкриминированном деянии фактически не признал, заявив, что не отрицает факт нанесения потерпевшему ножевого ранения, но при этом умысла на убийство у него не было, он вынужден был обороняться. Эта версия стороны защиты была опровергнута в ходе судебного разбирательства доказательствами, представленными стороной обвинения.

С учетом высокой степени общественной опасности содеянного, совершения преступления в период непогашенной судимости за совершение особо тяжких преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков государственный обвинитель настаивала на назначении подсудимому наказания, связанного с длительной изоляцией его от общества. Согласившись с позицией государственного обвинителя, суд приговорил подсудимого к 11 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особо режима. Приговор в законную силу не вступил

ИСТОЧНИК KP.RU

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