«Поговорили»: в Томске рецидивист осужден за убийство приятеля

Октябрьский районный суд г.Томска признал 51-летнего жителя областного центра виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.105 УК РФ (убийство).

Установлено, что в июле 2018 года обвиняемый, договорившись о встрече со своим знакомым, подъехал к нему в установленное место на такси. Там обвиняемый попросил водителя выйти из салона автомобиля, чтобы поговорить там с приятелем наедине. В ходе разговора между ними завязалась ссора из-за оскорбления, нанесенного обвиняемому, и последний ударил приятеля ножом в грудь. Потерпевший сумел выбраться из машины, но, пройдя несколько метров, упал на асфальт и скончался.

В судебном заседании подсудимый свою вину в инкриминированном деянии фактически не признал, заявив, что не отрицает факт нанесения потерпевшему ножевого ранения, но при этом умысла на убийство у него не было, он вынужден был обороняться. Эта версия стороны защиты была опровергнута в ходе судебного разбирательства доказательствами, представленными стороной обвинения.

С учетом высокой степени общественной опасности содеянного, совершения преступления в период непогашенной судимости за совершение особо тяжких преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков государственный обвинитель настаивала на назначении подсудимому наказания, связанного с длительной изоляцией его от общества. Согласившись с позицией государственного обвинителя, суд приговорил подсудимого к 11 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особо режима. Приговор в законную силу не вступил