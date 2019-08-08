В Томске пройдет международный саммит по микрохирургии

Саммит развернется на трех площадках Томска – в СибГМУ, помещениях научной библиотеки НИ ТГУ и Томского НИИ микрохирургии (в здании Томской областной клинической больницы), передает пресс-служба администрации Томска.

В рамках саммита состоится научная конференция с участием спикеров из России, Японии, Германии, Румынии и других стран, а также выставка оборудования и новых технологий в области реконструктивной микрохирургии. Участников саммита ожидают показательные операции, а также обучающий курс по микрохирургии от Колумбийского Университета (США). На базе СибГМУ микрохирург из США проведет мастер-класс по сосудистому шву под микроскопом. В нем примут участие 12 врачей, уточняется в сообщении мэрии.

По словам организаторов, одна из целей проведения международного саммита в Томске – популяризовать среди отечественных врачей новые микрохирургические технологии, интерес к которым значительно вырос в последние годы. По этой причине среди участников большое число практикующих хирургов из частных и государственных клиник России – Москвы, Барнаула, Омска и других. Саммит проходит в открытом формате, чтобы его смогли посетить максимальное количество врачей, участие в нем - бесплатное.