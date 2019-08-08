2019-08-07T13:23:03+03:00
Здоровье

В Томске пройдет международный саммит по микрохирургии

Для участия в мероприятии, которое состоится 28-29 октября на базе Томского НИИ микрохирургии, подали заявки свыше 100 специалистов из России, Австрии, Японии и Румынии
Поделиться:
Томские микрохирурги улучшают качество жизни своих пациентов. Фото: tomsk.kp.ruТомские микрохирурги улучшают качество жизни своих пациентов. Фото: tomsk.kp.ru
Изменить размер текста:

Саммит развернется на трех площадках Томска – в СибГМУ, помещениях научной библиотеки НИ ТГУ и Томского НИИ микрохирургии (в здании Томской областной клинической больницы), передает пресс-служба администрации Томска.

В рамках саммита состоится научная конференция с участием спикеров из России, Японии, Германии, Румынии и других стран, а также выставка оборудования и новых технологий в области реконструктивной микрохирургии. Участников саммита ожидают показательные операции, а также обучающий курс по микрохирургии от Колумбийского Университета (США). На базе СибГМУ микрохирург из США проведет мастер-класс по сосудистому шву под микроскопом. В нем примут участие 12 врачей, уточняется в сообщении мэрии.

По словам организаторов, одна из целей проведения международного саммита в Томске – популяризовать среди отечественных врачей новые микрохирургические технологии, интерес к которым значительно вырос в последние годы. По этой причине среди участников большое число практикующих хирургов из частных и государственных клиник России – Москвы, Барнаула, Омска и других. Саммит проходит в открытом формате, чтобы его смогли посетить максимальное количество врачей, участие в нем - бесплатное.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Врачи-неврологи: в России растет количество жертв «болезни молодых и талантливых», а ее причины остаются загадкой
Что известно сегодня ученым о рассеянном склерозе, почему его трудно диагностировать и какие прорывы в лечении появились за последнее время, «КП» узнала у ведущих экспертов
Спорный вопрос: в каком возрасте мужчинам нужно сдавать тест, чтобы уберечься от рака простаты?
График, предусмотренный новыми правилами диспансеризации в России, местами не совпадает с международными рекомендациями. «КП» выяснила, на что же ориентироваться пациентам.
Новости 24
В Томске в гаражном боксе обнаружено обгоревшее тело
Адвокат из Томской области оказался главой преступной организации
В Томской области нарушены права потребителей при выдаче микрозаймов
Работодатели ругают томичей за шорты и кроссовки в жару
В Томске горячая вода появилась в 1700 из 2812 домов
В Томске девочка шести лет получила травмы в ДТП
Пострадавшего в ДТП ребенка перевезли в Томскую больницу скорой помощи
Условия в психоневрологических интернатах проверят в Томской области
Томские ученые выяснят, какие болезни можно лечить торфом
Собираясь выехать за границу, томич вспомнил о своем ребенке
В Томске может появиться памятник Высоцкому
Томичей 6 и 7 сентября ждет уличный фестиваль
Восемьдесят процентов школ Томска готовы к зиме
Томичи пожилого возраста могут получить помощь гериатра
Томский онкодиспансер – в системе «Мониторинг движения лекарственных препаратов»
В Томске столкнулись три "маршрутки", есть пострадавшие
Томская Росгвардия и «Сыны Отечества» провели для детей военно-патриотическое мероприятие
Томский проект «Палеозой» получит общенациональный статус
Руководители ЖКО в Томском районе получили административные наказания
Нетрезвый томич публично оскорбил сотрудника Росгвардии
В Томске пройдут соревнования по шахматам среди особенных детей
В Томской области построят новые ФАПы
Осужденный из томской колонии участвует в международном турнире по шахматам
Житель Томской области чуть не убил бывшую девушку на Алтае
Томские ученые до 33 лет могут получить премию
В таежном поселке Томской области будет ДК с кинозалом на 100 мест
Томские врачи спасли трехлетнего ребенка, получившего 65% ожога тела