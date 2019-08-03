2019-08-02T10:46:51+03:00
Общество

В выходные, 3 и 4 августа, районные администрации Томска будут работать

Мэр Иван Кляйн поручил в усиленном режиме патрулировать томские улицы и водоемы, выявляя случаи купания, разведения костров или сжигания сухой травы в запрещенных местах
Поделиться:
Отдых должен быть безопасным. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКООтдых должен быть безопасным. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКОФото: архив "КП"
Изменить размер текста:

В Томске, по прогнозам синоптиков, в выходные сохранится жаркая погода, томичи будут отдыхать в лесу или у водоемов. «Наша задача – предупредить несчастье, рассказать томичам о мерах безопасности, и режим работы здесь должен быть без выходных. Прошу со всей серьезностью отнестись к этим вопросам, задействовав максимальное количество сил, и найти новые формы профилактической работы с населением», - цитирует слова мэра пресс-служба администрации Томска.

Встречи с томичами уже были организованы накануне в дер. Лоскутово и Киргизка, по ул. Петропавловская, в СНТ «Бекон» и др. Горожанам напоминают правила безопасного поведения не только в ходе рейдовых мероприятий, но и во время личных приемов, праздничных мероприятий, сходов граждан. Памятки также распространяют жилищные организации и управляющие компании. Мобильные бригады продолжают патрулировать томские водоемы, где запрещено купаться.

Пресс-служба отмечает также, что на территории Томска есть только одно безопасное место для купания - пляж на Семейкином острове. Здесь же дежурят медработники и спасатели.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Андрей ЧИБИС, врио губернатора Мурманской области: Потенциал развития северных территорий России гигантский
Мурманск - негласная столица Арктики. Активное развитие добывающих и других бизнес-проектов в районах исторического пролегания Северного морского пути придаст импульс экономическому становлению региона
Новости 24
В Томске выявлены нарушения на пешеходном переходе у гимназии
В Томской области к 2024 году отремонтируют 18 домов культуры
В Томской области семьи с онкобольными детьми получили право на бесплатный перелет
Томские ученые исследуют связь мышления и суицида
Антропологи выяснили, в какой сфере Томска больше всего мигрантов
Инспекторы Томской ГИМС спасли жизнь подростку
В Томской области водитель насмерть сбил коня и сам попал в больницу
Как в Томске порядок наводят
Водители-пенсионеры сбили девушку и велосипедиста в Томске
«Билет в будущее» для юных томичей
Томичка незаконно присвоила 100 тысяч рублей из социальной выплаты
В Томской области бывшим заключенным готовы предоставить работу
В Томске продолжается ремонтная кампания на теплосетях
В ФАПах Томской области активно используют дистанционные ЭКГ-аппараты
Томичка выплатила более полумиллиона рублей долга государству
Мэр Томска освободил от занимаемой должности Алексея Скулкина
С 1 августа в трамваях и троллейбусах Томска заработал безналичный расчет
Житель Томска осужден на длительный срок…
У департамента лесного хозяйства Томской области новый руководитель
30 тысяч томичей сегодня перейдут на горячую воду из подземного источника
Томич, представившись электриком, обманом похитил у пенсионерки деньги
В Томской области в ДТП погибли пассажир и корова
Страшная авария с четырьмя пострадавшими произошла ночью на трассе Томск-Самусь
Томич застрелил жену и ее любовника в доме сестры
Взлетно-посадочную полосу аэропорта «Томск» реконструируют
В Томской области насчитали около 43 тысяч лосей