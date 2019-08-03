В выходные, 3 и 4 августа, районные администрации Томска будут работать

В Томске, по прогнозам синоптиков, в выходные сохранится жаркая погода, томичи будут отдыхать в лесу или у водоемов. «Наша задача – предупредить несчастье, рассказать томичам о мерах безопасности, и режим работы здесь должен быть без выходных. Прошу со всей серьезностью отнестись к этим вопросам, задействовав максимальное количество сил, и найти новые формы профилактической работы с населением», - цитирует слова мэра пресс-служба администрации Томска.

Встречи с томичами уже были организованы накануне в дер. Лоскутово и Киргизка, по ул. Петропавловская, в СНТ «Бекон» и др. Горожанам напоминают правила безопасного поведения не только в ходе рейдовых мероприятий, но и во время личных приемов, праздничных мероприятий, сходов граждан. Памятки также распространяют жилищные организации и управляющие компании. Мобильные бригады продолжают патрулировать томские водоемы, где запрещено купаться.

Пресс-служба отмечает также, что на территории Томска есть только одно безопасное место для купания - пляж на Семейкином острове. Здесь же дежурят медработники и спасатели.