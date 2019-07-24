Фонд развития бизнеса: поддержка на всех этапах

По итогам 2018 года Томская область вошла в число лучших регионов РФ по выживаемости бизнеса: доля предприятий, действующих три и более года, превысила 60%, что значительно выше среднего показателя по стране. Этот результат стал прямым следствием грамотно выстроенной системы поддержки малого и среднего предпринимательства на Томской земле, важной частью которой является НО «Фонд развития бизнеса». Его директор Федор Косенков убежден: предпринимателями не рождаются. При должной организации подготовки и сопровождения начинающих предпринимателей они имеют высокий шанс не только выжить в условиях рынка, но и последовательно развивать свое дело.

В настоящее время Фонд развития бизнеса Томской области уделяет большое внимание работе с сельскими территориями, ведь за пределами областного центра проживает половина населения региона, и поддержка предпринимательской инициативы на местах - залог стабильности и роста качества жизни в муниципалитетах.

Помощь государства доступна

По мнению Федора Косенкова, серьезной проблемой в развитии сельского предпринимательства является то, что его представители слабо информированы о мерах государственной поддержки в целом и Фонда развития бизнеса в частности.

- У нас в каждом муниципальном образовании есть центр поддержки предпринимательства, где граждане могут бесплатно получать различные меры поддержки, например, консультации по вопросам ведения хозяйственной деятельности и бухгалтерского учета, финансового и бизнес планирования, налогообложения, маркетингового сопровождения, правового обеспечения, по вопросам, связанным с участием в торгах и прочих, - отмечает Федор Александрович. - Доступны и финансовые меры поддержки. Обратившись в ЦПП по месту жительства, предприниматели имеют возможность оставить заявку на льготный займ. Заявку можно оформить и в любом многофункциональном центре - в июле мы заключили соответствующее соглашение с МФЦ. При обработке заявки наша задача - найти максимально эффективный финансовый инструмент для конкретного предпринимателя. Источники финансирования разные: от федеральных структур в лице Фонда развития промышленности и Корпорации МСП до лизинговых компаний и коммерческих банков. В условиях высокой конкуренции финансовых институтов они постоянно упрощают требования к заемщикам и улучшают условия займа. Для предпринимателей это плюс.

Отдельные финансовые продукты предусмотрены для фермеров и сельской кооперации. В этой части Фонд развития бизнеса на постоянной основе сотрудничает с департаментом по социально-экономическому развитию села и его структурой Аграрным центром Томской области, получившим в 2019 году статус регионального центра компетенций.

- В ближайшее время планируем все меры господдержки предпринимателей (финансовые, образовательные, консультационные и прочие) систематизировать на своем информационном портале. А в 2020 году ставим задачу запустить цифровую платформу с возможностью подачи заявок в режиме онлайн, - говорит директор Фонда развития бизнеса, подчеркивая, что объем обращений предпринимателей постоянно растет и внедрение автоматизации в работе с ними - это необходимость.

Истории успеха - лучший мотиватор

Для повышения информированности предпринимателей о работе Фонда развития бизнеса его директор и сотрудники регулярно выезжают в муниципальные образования, где проводят встречи с представителями бизнеса и теми, кто хочет ими стать.

Каждое мероприятие для представителей бизнеса носит практикоориентированный характер.

- На встречах с аудиторией приводим истории успеха, чтобы предприниматели не боялись обращаться за господдержкой, ведь у многих есть опасения, что это чревато многочисленными проверками и санкциями за нарушения условий расходования средств, - рассказывает Федор Косенков. - Но положительных примеров гораздо больше. Так, всем известная компания «ЭлеСи» при нашем содействии получила 70 млн рублей от Фонда развития промышленности, законно работает, выполняет условия проекта, никаких проблем не возникает. Важно понять, что мы сейчас внедряем систему работы по принципу «одного окна»: предприниматель ставит нам задачу, и мы ее комплексно решаем.

Успешным примером такой деятельности стало открытие в 2019 году фитнес-центра «Атлант» в городе Асино. Его создатель, мастер спорта Алексей Путинцев, изначально обратился в Фонд развития бизнеса за советом по выгодному инвестированию средств. Спортсмену рекомендовали осваивать известную ему сферу, подготовили бизнес-план, учредительные документы, помогли с регистрацией предприятия. При содействии Фонда Путинцев выгодно приобрел оборудование напрямую у поставщика, прошел обучение по рекламе и продвижению услуг. Уже полгода «Атлант» успешно работает, а его руководитель строит планы по развитию бизнеса.

Как найти свою нишу?

Будучи государственной структурой, Фонд развития бизнеса выстраивает свою деятельность в рамках региональной политики по развитию сельских территорий. В этой связи важна работа по анализу конкретных муниципальных образований с целью заполнения ныне пустующих ниш для бизнеса. Расчетным путем специалисты могут спрогнозировать, какое направление сельского предпринимательства будет востребованным в определенном районе, и подготовить бизнес-план. Уже готовый кейс можно предлагать заинтересованным жителям и подавать на участие в программах и конкурсах. Подобным образом, например, в селе Первомайское появилась профессиональная фотостудия, создатель которой получил финансовую поддержку от службы занятости населения.

- Сейчас администрация Томской области поставила перед нами задачу. связанную с развитием сельского туризма, - говорит Федор Александрович. - Не секрет, что это развитие в значительной степени тормозит отсутствие на селе современной инфраструктуры на селе: кафе, гостиниц и прочего. Создание новых проектов в данной сфере поможет населению получать стабильный доход, а территориям - налоги и приток туристов.

Серьезное внимание Фонд развития бизнеса уделяет популяризации идей предпринимательства и обучению основам предпринимательской деятельности студентов и школьников

- Мы активно работаем с молодежью и видим, что ребята способны создавать интересные проекты. Далее предоставляем им возможность продолжать обучение в бизнес-лагерях, проходить стажировки. Понятно, что не все молодые люди станут предпринимателями, но формирование бизнес-мышления обязательно поможет им в построении карьеры, - убежден Федор Косенков. – Думаю, в совокупности все наши усилия сегодня принесут хороший результат, и уже через несколько лет мы сможем отметить заметный рост числа инициативных людей и деловой активности на селе.

Татьяна Листкова.