На защите человеческой жизни

Тема онкозаболеваний до сих пор табу для многих людей, однако эта позиция неправильна в корне. Ранняя диагностика рака - главный фактор в борьбе с опасным недугом, который является второй по распространенности причиной смертности после заболеваний сердца и сосудов. Важно понять, что, столкнувшись со страшной бедой, пациент не остается с ней один на один. Система оказания онкологической помощи населению сегодня переживает подъем в России, и наш регион в этом процессе входит в число лидеров. О ситуации в данной сфере рассказывает главный врач Томского областного онкологического диспансера Софья Мазеина.

Формирование онконастороженности

В 2019 году в рамках национального проекта «Здравоохранение» в РФ стартовал федеральный проект «Борьба с онкологическими заболеваниями», нацеленный на снижение смертности от новообразований. Раннее выявление пациентов онкопрофиля – одна из частей национальной стратегии, для чего в Томской области реализуется целый комплекс мероприятий.

- По решению департамента здравоохранения Томской области специалистами нашего учреждения осуществляется непрерывное обучение онконастороженности медицинских работников - специалистов первичного звена (врачей, медицинских сестер, фельдшеров) для своевременной диагностики и оперативного назначения специализированного лечения на той стадии, когда болезнь еще может протекать бессимптомно, а также направления на дополнительное обследование в наше учреждение в случаях, когда оно того требует, - отмечает Софья Мазеина. - Наша задача – охватить обучением весь медицинский персонал первичного звена - от акушерок ФАПов и смотровых кабинетов до врачей-рентгенологов и врачей-цитологов. По итогам обучения специалисты сдают экзамен и получают «Сертификат доверия», который говорит о том, что этому медицинскому работнику можно доверить свое здоровье.

Формирование онконастороженности идет и среди населения. Например, в мае онкодиспансер на своем сайте запустил новый электронный сервис «ОНКОдозор: проверь свою родинку!». Теперь все желающие могут отправить нашим специалистам фотографию «подозрительных» родинок и заполнить анкету. Полученные фотоматериалы изучает врач онколог-дерматолог, после чего каждый пациент получает рекомендации по электронной почте, а при необходимости — приглашается на очный прием. Как рассказала Софья Валерьевна, по тому же принципу обратной связи запущен еще один электронный опросник для выявления пациентов из группы риска.

Будучи активным участником областного «Маршрута здоровья», выезжающего к жителям отдаленных районов, диспансер расширяет и собственный активный онкопоиск. Летом этого года начал работу мобильный комплекс «ОНКОдозор», который представляет собой большой оборудованный автобус со смотровым кабинетом, кабинетом врача, лабораторией, ЛОР-стойкой, УЗИ-аппаратом.

- Будем по графику выезжать в населенные пункты с хорошей транспортной доступностью и на предприятия Томска, - делится планами Софья Мазеина. – Для населения все услуги будут оказываться бесплатно. Тем самым мы хотим повысить раннее выявление онкологических заболеваний среди работающего населения, у которого нет времени на посещение поликлиник. Для увеличения доступности онкологической помощи также уже запущена серия скрининговых тестов в трудовых коллективах на предмет наличия у сотрудников онкологических проявлений и формирование групп риска для дальнейшего их углубленного обследования. Первые пациенты, выявленные таким методом уже есть, сейчас они проходят дообследование для дальнейшего лечения.

В максимально сжатые сроки

В марте 2019 года Томская область приступила к апробации новой системы маршрутизации пациентов онкологического профиля. Как пояснила Софья Мазеина, при разработке распоряжения стояла цель - максимально быстро провести обследование и начать специализированное лечение в случае возникновения подозрения на онкологическое заболевание.

- В данном алгоритме маршрутизации до минимума сокращен перечень исследований по месту жительства пациентов, основные исследования для верификации диагноза теперь выполняются в нашем учреждении, - рассказывает главврач областного онкодиспансера.

Специалисты онкодиспансера используют высокотехнологичные методы диагностики и лечения. Фото: Владимир Бобрецов.

- Для систематизации и контроля работы на нашей базе создан Единый центр мониторинга пациентов, куда стекается вся информация по жителям Томской области с подозрением на онкологические заболевания. Из центра идет распределение потоков пациентов на дообследование и специализированное лечение по медицинским учреждениям. Всего участников оказания специализированной онкологической помощи в регионе шесть. За каждым учреждением закреплены различные виды локализаций опухолей. Метод лечения определяется на онкологическом консилиуме, который теперь собирается ежедневно 2 раза в день в течение всей недели. Мы поставили себе задачу сократить сроки обследования и начала лечения, а также сопровождать пациента от начала подозрения на злокачественное новообразование и курировать до постановки на учет.

С заботой о каждом

Сегодня в Томской области наблюдается отрицательная динамика смертности от онкозаболеваний, в чем благоприятную роль сыграли два главных фактора: улучшение ситуации с выявлением рака на ранних стадиях и использование высокотехнологичных методов лечения. Так, по показаниям больным выполняются малоинвазивные хирургические операции, которые малотравматичны, снижают риск послеоперационных осложнений и повышают качество жизни пациентов. В 2015 году в Томске открылся радиологический каньон, где уже получили лечение около 4 тысяч пациентов. На очереди – очередной крупный проект. До 2021 года на программу по борьбе с онкозаболеваниями Томская область получит из федерального бюджета более 3 миллиардов рублей, которые прежде всего пойдут на строительство и оснащение хирургического корпуса онкодиспансера. В 9-этажном здании разместятся оперблок с оборудованием для интраоперационной лучевой терапии, отделение на 120 коек и современная онкологическая поликлиника.

Одновременно совершенствуется система сопровождения пациентов, для чего в Томском областном онкодиспансере открыт ряд специализированных кабинетов. Так, в учреждении появился кабинет медико-социальной экспертизы (МСЭ), где наши специалисты занимаются оформлением направления в Бюро медико-социальной экспертизы для установления группы инвалидности нашим пациентам. В случае необходимости дообследования мы проводим на своей базе и полностью сами формируем пакет документов. Это значительно ускорило получение статуса льготника у наших пациентов, соответственно, и бесплатное лекарственное обеспечение они могут начать получать раньше. Также на нашей базе уже более полугода работает и пользуется особой популярностью кабинет симптоматической терапии. Здесь наши врачи- терапевты проводят лечение сопутствующих заболеваний, борются с осложнениями химиотерапевтического лечения, корректируют синдром анемии. После получения сопроводительной терапии большинство пациентов возобновляют специализированное лечение. Также мы получаем много положительных отзывов, организовав выезд врача либо фельдшера на дом к пациенту, показания определяет врач-терапевт. Нам важно,чтобы наши пациенты не чувствовали себя брошенными, поэтому мы организовали еще одну службу - это постоянный прием врача-психотерапевта для всех желающих, кто не может психологически справиться с проблемой самостоятельно, также он принимает и проводит тренинги для родственников пациентов.

Из значимых мероприятий могу отметить открытие кабинета стомированного пациента. Здесь мы принимаем всех пациентов Томской области с колостомами: учим ухаживать, следим за формированием стомы, учим навыкам использования технических средств в реабилитации. Следующий этап работы кабинета - это прием пациентов со всеми видами стом. В настоящий момент профильные специалисты проходят обучение.

Также хочу напомнить, что уже длительное время успешно работает кабинет противоболевой терапии, куда может обратиться любой житель Томской области не только с онкологическим заболеванием, но и для подбора анальгезирующей терапии, мы хотим облегчить страдания людей. Важно, чтобы все знали, куда можно обратиться.

Работа в онкологии - одна из самых трудных, из-за чего специалисты чаще многих коллег подвержены синдрому профессионального выгорания, однако Томский областной онкологический диспансер может гордиться своей высококвалифицированной и слаженной командой профессионалов.

- У нас работают замечательные люди, - отмечает главный врач учреждения Софья Мазеина. - По случаю Дня медицинского работника хочу от всей души пожелать коллегам никогда не терять интереса к своей работе, чувства сострадания и сопереживания пациентам, понимания, что наша профессия очень нужна людям. Искренне желаю всем нашим сотрудникам крепкого здоровья и долголетия. Всего самого доброго вам и вашим близким!

Татьяна ЛИСТКОВА.