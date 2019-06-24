Добрые руки, горячие сердца

Медицина - это призвание. Милосердие, доброта, готовность в любое время оказать нужную помощь людям - это все о работниках здравоохранения, чей профессиональный праздник мы отметили в июне. В их числе - коллектив ОГБУЗ «Шегарская РБ». Накануне мы встретились с Кириллом Хомяковым, главным врачом учреждения, который рассказал о текущей работе, планах и задачах на ближайшую перспективу.

- Кирилл Викторович, возглавляемая вами больница существует не одно десятилетие. Каждый период ставил перед учреждением новые задачи, соответствующие времени. Чем коллектив живет сейчас?

- Наверное, такой вопрос некорректен. Главной задачей любого медицинского учреждения было и остается оказание своевременной квалифицированной медико-санитарной помощи пациентам. Что касается насущных задач - с учетом актуального сегодня направления развития современного здравоохранения, основной упор мы делаем на профилактическую работу, направленную на раннее выявление заболеваний и факторов их риска с целью максимального снижения уровня смертности населения. Прежде всего имею в виду сердечно-сосудистую патологию, онкологию, заболевания органов пищеварения и органов дыхания. По итогам ежегодной диспансеризации они оказываются в лидерах.

- Если говорить о диспансеризации жителей Шегарского района, прикрепленных к районной больнице, как эта работа выглядит в цифрах?

- В 2018 году диспансеризацию прошли 3100 человек, из них выявлено болезней системы кровообращения - 126 (в том числе впервые - 28), новообразований - 28. На 31 мая текущего года диспансеризацией охвачен 1 181 человек, из этого числа болезни системы кровообращения выявлены у 147 жителей района (впервые - у 10), новообразований - 7. Стремимся к тому, чтобы профилактика стала более эффективной, чтобы охват населения стал шире, а число заболеваний неуклонно сокращалось. Для увеличения доступности медицинских услуг и в целях все той же профилактической работы на базе Шегарской районной больницы был запущен проект «Уверен, что здоров!» для людей после 40 лет, которые не имеют возможности посещать больницу в будние дни. Они могут теперь сделать это в субботу в определенные часы.

- Рассуждая о целях и задачах, поставленных перед любым медицинским учреждением, мы по большому счету говорим о коллективе единомышленников и результатах его труда. Только он способен горы свернуть. Согласны?

- Да. Недаром ведь существует фраза: «Кадры решают все». Коллектив Шегарской районной больницы сплоченный, целеустремленный, для него характерна тенденция к омоложению состава. Больница укомплектована кадрами более чем на 80%. При этом с наличием врачей у нас особых проблем нет (спасибо федеральной программе «Земский доктор»), чувствуется недостаток специалистов среднего звена, а именно медсестер. Их не хватает в стационаре и поликлинике. Частично мы компенсируем это привлечением к работе операторов (в случаях, когда нет необходимости выполнять медицинские манипуляции) - они занимаются с документацией, проводят анкетирование, опросы пациентов. Чтобы решить кадровую проблему, активно работаем со средними школами района по программе профориентации. В 2018-19 учебном году нас посещали более 100 школьников, учеников 8 - 11-х классов. Для них проводились ознакомительные экскурсии, очень помог Томский базовый медицинский колледж: преподаватели выезжали к нам, встречались с ребятами, объясняли и наглядно демонстрировали на манекенах, как нужно действовать при оказании экстренной и неотложной медицинской помощи. Детям было интересно. В перспективе планируем организовать для выпускников районных школ вечернее обучение профессии медицинской сестры на базе Шегарской РБ на договорной основе. Учить будем платно: 40% - доля студента, 30% - больницы, 30% - администрации района. Предварительная договоренность уже достигнута. Желающих оказалось достаточно много, однако начать обучение получится ориентировочно в 2021 году, учитывая длительность подготовительного периода. По окончании учебы выпускники получат дипломы государственного образца и будут обязаны отработать в Мельникове в качестве среднего медперсонала не менее 3-5 лет. Надеемся, данная мера будет действенна.

- Что пожелаете своим коллегам-врачам, всем, кто имеет отношение к медицине, в преддверии праздника?

- Всех специалистов, которые трудятся в учреждениях здравоохранения, поздравляю с праздником! Желаю крепкого здоровья, благополучия, уверенности в завтрашнем дне. Нашим уважаемым пациентам (День медицинского работника уже давно празднуют все) хотелось бы также пожелать больше внимания уделять своему здоровью, чтобы жизнь была еще комфортней, чтобы каждый человек мог как можно дольше оставаться молодым!

Валерия ЗОЛОТУХИНА