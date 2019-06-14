2019-06-13T22:27:39+03:00
Происшествия

В мэрии Томска проходят обыски по факту фальсификации документов

Администрация города в очередной раз оказалась замешана в громком скандале
Татьяна Щукина
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Обыски силовиков, похоже, становятся частью жизни мэрии Томска. Фото: wikipediaОбыски силовиков, похоже, становятся частью жизни мэрии Томска. Фото: wikipedia
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Следственный комитет РФ по Томской области сообщил о возбуждении уголовного дела по факту фальсификации доказательств, представленных в Арбитражный суд.

«По предварительным данным, в 2019 году при рассмотрении в Арбитражном суде Томской области искового заявления по гражданскому делу, стороной ответчика были представлены в качестве доказательства сфальсифицированные документы», — сообщила пресс-служа СКР.

В ведомстве пояснили, что в настоящее время в рамках расследования проводятся обыски в мэрии Томска и региональном управлении Роспотребнадзора.

По официально неподтвержденной информации, причиной для возбуждения уголовного дела могло стать судебное разбирательство между крупным томским предпринимателем и администрацией Томска. Якобы бизнесмен намеревался построить жилой комплекс на принадлежащем ему участке земли на ул. Мокрушина, в то время как мэрия наложила запрет на строительство жилья на данной территории и с помощью доказательств (возможно, именно о них идет речь в нынешнем уголовном деле) обосновала в суде свое решение. Отметим, что в то время городской департамент архитектуры и градостроительства возглавляла Анна Касперович, ныне также находящаяся под следствием.

ИСТОЧНИК KP.RU

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