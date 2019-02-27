Снова-здорово: очередной заммэра Томска попал под подозрение

В среду, 27 февраля, жители Томска испытали дежавю. В средствах массовой информации появилась новость о возбуждении уголовного дела в отношении заместителя мэра Анны Подгорной (бывшей Касперович) и ее зама Ольги Кузнецовой, якобы подозреваемых в превышении должностных полномочий. А ведь буквально на днях томичи обсуждали нашумевший случай об изменении меры пресечения в отношении Владимира Костюкова – бывший заммэра был освобожден на время следствия из-под домашнего ареста под залог в 2 млн рублей. Мужчина так же подозревается в превышении должностных полномочий.

Касательно событий сегодняшнего дня, можно достоверно сообщить следующие: обыски в администрации города действительно были проведены, документы изъяты. Следственный комитет РФ по Томской области подтвердил факт возбуждения уголовного дела, не уточняя имен фигурантов и вообще их наличие на данном этапе расследования. Следователям пока предстоит разбирать обстоятельства газификации одного из коттеджей в поселке Радиоцентр. Согласно неофициальной информации, дом фактически принадлежит Подгорной, но оформлен на ее мать. По версии следствия (как она транслируется в местных томских СМИ), 28 декабря 2016 года чиновница, возглавляющая департамент архитектуры и градостроительства, будучи в отпуске, предположительно обратилась от чужого имени за разрешением на использование земельного участка в поселке для прокладки газопровода к известному ей дому. Разрешающий документ подписала ее подчиненная Кузнецова. Пресловутый земельный участок (площадью 3,266 тыс. кв.м.), переданный под газопровод, затрагивает земли особо охраняемой природной территории областного значения. Следствие было начато по материалам регионального УФСБ.