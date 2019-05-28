Мелочуху - в дело! В «Дни приема монет» томичи сдали 1,3 тонны денег

Очередная акция «Дни приема монет» завершилась в Томской области. В этом году за неделю граждане сдали в банки более 1,3 тонны мелочи на сумму свыше 700 тысяч рублей. Номинал монет сократился существенно.

«По сравнению с прошлым годом количество сданных монет увеличилось на 26%, а сумма уменьшилась на 40%», - сообщила пресс-служба администрации региона.

Больше всего томичи сдали монет номиналом 10 копеек — более 143 тысяч штук. Рублевых монет — более 115 тысяч, номиналом 50 копеек — более 73 тысяч. Меньше всего в офисы банков на обмен томичи принесли монет номиналом 1 копейка и 5 копеек.

«Мы ежегодно выпускаем достаточное количество монет в обращение, но при этом отмечаем, что существенная ее часть остается у населения дома, не возвращаясь в оборот. По нашей оценке, в 2018 году в карманах и копилках жителей региона могло осесть до 20 млн рублей мелочью», - определил актуальность акции замуправляющего томским отделением Банка России Алексей Чернов.

Он напомнил, что акцию «Дни приема монет» Банк России проводит третий год, чтобы банки могли пополнять свои запасы разменной монетой. Металлические деньги постоянно требуются при расчетах в магазинах, транспорте, на почте.

В следующий раз томичи смогут сдать накопившуюся мелочь в ноябре. В дни акции всем бесплатно обменяют в банках мелочь на бумажные купюры, а при выполнении отдельных условий акции — на памятные банкноты и монеты.