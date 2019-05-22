Стрежевская СОШ №4: «Лучшее у нас впереди»

Май - время последних звонков и выпускных балов в школах. Всем немного грустно от предстоящей разлуки. Что ждет вчерашних учеников, как встретит их взрослая жизнь? Впрочем, педагоги средней общеобразовательной школы № 4 Стрежевого уверены: их детям никакие перипетии не страшны. Подготовлены к современным условиям и образованы они на должном уровне!

- Главная задача российского образования - обеспечение современного качества образования в соответствии с потребностями юных россиян, общества и государства. Это прописано во ФГОС основного общего образования, - говорит Светлана Стрюк, директор МОУ «СОШ № 4» г. о. Стрежевого с углубленным изучением отдельных предметов. - Основная цель деятельности нашего педагогического коллектива - создание в школе образовательно-воспитательной среды для раскрытия индивидуальных способностей каждого ребенка, воспитания порядочных, патриотичных, успешных молодых людей через формирование ключевых компетенций. Для решения этих задач в школе разработана и реализуется программа развития «Школа формирования ключевых компетенций (2013-2020 гг.)». Мы активно реализуем сетевой проект «На стыке наук», позволивший нам в 2015 году получить статус региональный «Ресурсно-внедренческий центр инноваций» Томской области (РВЦИ). По итогам работы РВЦИ МОУ «СОШ № 4» в 2018 году присвоен статус «Региональная стажировочная площадка», где в 2018-2019 уч. г. повысили квалификацию 59 педагогов города.

Школа, которой в 2020 году исполнится 35 лет, стабильно развивается и растет в духе времени, достигая высоких результатов.

За этими, казалось бы, обыденными словами скрывается кропотливая, серьезная работа руководства, педагогов, детей и родителей. Высокие результаты школы - итог эффективно выстроенной системы методической работы.

Стрежевские школьники Александр Крикун и Владимир Желонкин (с флагом России в центре) в 2017 годку стали победителями первого суперрегионального чемпионата по робототехнике RoboСup Asia-Pacific. Фото из архива школы

Ежегодно в СОШ № 4 Стрежевого действует 7 - 9 творческих и проблемных групп, 8 предметных методобъединений учителей, экспертно-аналитическая и психологическая службы. Четко и слаженно работает программа наставничества. Педагоги стремятся к самообразованию, постоянному повышению квалификации, успешно транслируют свой передовой опыт и перспективные наработки среди коллег из других общеобразовательных учреждений. Итоги подобной деятельности впечатляют: только в текущем учебном году 32 педагога стали победителями и призерами статусных профессиональных конкурсов всероссийского и регионального уровней. Школа заняла первое место в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников (52 победителя и призера - не шутки!), шесть призовых мест завоевали на региональном этапе. Ежегодно обучающиеся МОУ «СОШ № 4» г. Стрежевой становятся лауреатами премии Законодательной Думы Томской области, стипендиатами губернатора. Пятеро ребят являются кандидатами конкурса на предоставление премии учащимся образовательных организаций региона. Это ли не уровень!

Что касается выпускников, то в прошедшем учебном году 13 человек были награждены федеральной медалью «За особые успехи в учении», 4 - региональной медалью «За особые достижения в учении», а 23 выпускника стали высокобалльниками. Такие достижения говорят о многом. Но и они, считают педагоги, не дают повода расслабляться. Новые вершины еще впереди.

Валерия ЗОЛОТУХИНА