Очередное историческое здание – жилой дом на Белинского - сгорело в Томске

Крупный пожар произошел в Томске днем в четверг, 16 мая. В огне пострадал памятник архитектуры начала 20-го века, входящий в региональный список объектов культурного наследия («список-701»).

Сначала в 14.05 на пульт службы пожаротушения поступило сообщение о возгорании хозпотроек, однако к моменту приезда первого расчет огнеборцев, пламя из-за ветреной погоды успело перекинуться на соседние строения – расположенные во дворе гаражи и жилой двухэтажный деревянный дом, являющийся памятником деревянного зодчества, который находится под охраной государства. Дом был построен более столетия назад для купеческих нужд.

К ликвидации пожара были привлечены силы МЧС в составе 35 пожарных и 8 единиц техники, но несмотря на все усилия, огнеборцам удалось спасти только первый этаж дома. Работы по тушению пламени осложнил тот печальный факт, что дом был утеплен опилками и на чердаке накопилось много сухого бытового мусора. В результате второй этаж ома и кровля сгорели как спичка. Площадь пожара превысили 200 кв. м. К счастью, пожарный удалось вовремя вынести из сараев баллоны с газом и емкости с легковоспламеняющимися жидкостями, иначе масштаб драматичных событий мог бы быть гораздо больше.

Отметим, что дом на Белинского хоть и являлся памятником деревянного зодчества, но до последнего времени был жилым – в нем проживали 10 семей, всего 25 человек. Люди в огне не пострадали, чего нельзя сказать об их имуществе. Мэрией Томска пострадавшим был выделено временное жилье из маневренного фонда. Как заверили в горадминистрации, сейчас оформляются документы на получение погорельцами социальных выплат.

Отметим, что деревянные дома исторической постройки горят в Томске с незавидной регулярностью. Только в течение весны в городе от пожаров пострадали несколько зданий, например, двухэтатажный расселенный дом в пер. Батенькова.