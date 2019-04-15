Дом с деревянными кружевами сгорел на Батенькова в Томске

Еще один «свидетель» старой эпохи в Томске едва не исчез с лица земли в результате пожара. И без того ветхое строение по адресу пер. Батенькова,11 удалось спасти благодаря оперативной работе огнеборцев.

По данным пресс-службы регионального ГУ МЧС, сообщение о загорании неэксплуатируемого здания в Советском районе поступило 12 апреля в 23:46 часов. В ликвидации пожара были задействованы 29 человек и 8 единиц техники. Уже в 0:32 часа пожар удалось ликвидировать. Его площадь составила 180 кв.метров.

Люди в огне не пострадали. Двухэтажный деревянный дом 1917 года постройки был расселен еще много лет назад, более 5 лет пустовал. Однако, по свидетельству местных жителей, его часто посещали граждане без определенного места жительства. Зданию пожар причинил серьезные повреждения: обгорели стены и крыша, обрешетка крыши частично обрушилась.

«Еще до конца 2000-х годов деревянная архитектура переулка насчитывала около 11 домов. Однако за последнее десятилетие она изрядно поредела. Были снесены 6 домов, 2 дома расселены и находятся в руинизированном состоянии, один - был снесен и заменен неаутентичной реконструкцией», - отмечает знаток деревянного зодчества Томска Роман Петрушин.

По словам искусствоведа Екатерины Кирсановой, хотя дом на Батенькова (бывший Благовещенский переулок) не представлял исторической ценности и не стоял на государственной охране, но он был важным элементом фоновой застройки центра Томска.