2019-04-29T13:00:53+03:00
Происшествия

Два очевидца пожара спасли спящих жителей горящих домов в Томске

Друзья ехали на машине по улице, когда увидели в одной из строений дым
Татьяна Щукина
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Ранним утром 28 апреля в Томске в районе Черемошников произошел крупный пожар, в котором сгорел деревянный дом и припаркованный автомобиль, еще один дом пострадал частично: у него сгорела веранда.

Как сообщили в региональном управлении МЧС России по Томской области сообщение о загорании в переулке Шегарском поступило в 5:53. К ликвидации пожара были привлечены 27 человек и 7 единиц техники. По данным ведомства, площадь возгорания превысила 130 кв. м. С огнем удалось справиться к 6:26.

До приезда огнеборцев в чрезвычайном происшествии героически проявили себя случайные свидетели ЧП, уроженцы Дагестана, Эльшад Эминов и Арзуман Ариев. Они проезжали по переулку на машине, когда заметили дым в одном из домов. Друзья бросились на помощь людям, стали бить стекла и кричать, чтобы разбудить спящих жильцов. В окне они увидели, что один мужчина лежит неподвижно и самостоятельно вытащили его на свежий воздух, вызвали «скорую помощь».

Напомним, что утром того же дня при тушении пожара в брусовом доме на ул. Октябрьской пожарные обнаружили тело мужчины. Ранее тела двух мужчин были найдены в сгоревшей квартире в 5-этажном доме в г. Асино.

ИСТОЧНИК KP.RU

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