В Томске ротвейлер насмерть загрыз младенца

Дело матери, которая оставила свою дочь наедине с опасным животным, на этой неделе передали в суд. Как сообщили в Следственном комитете, решать, виновна ли томичка в смерти своей месячной дочери, будет Кировский районный суд. Напомним, что страшная трагедия произошла в Томске два месяца назад. Ротвейлер насмерть загрыз младенца, в то время, как мать вышла по своим делам. Следователи сразу же возбудили уголовное дело по факту смерти по неосторожности.

Все произошло 13 февраля. 33-летняя женщина, проживающая в частном секторе Томска, ненадолго вышла из дома во двор, оставив свою месячную дочь в детской кроватке. В это время в доме находились две большие собаки – взрослая немецкая овчарка и ротвейлер. Вернувшись домой, томичка обнаружила свою дочь всю в крови, лежащую на диване. У ребенка были рваные раны от собачьих зубов по всей голове и телу. Когда малышка заплакала, на нее внезапно напал ротвейлер и покусал. Ребенка сразу же увезли детскую больницу на ул. Олега Кошевого, но на следующий день она погибла в реанимационном отделении от полученных травм. Почему собака напала на ребенка – не ясно. Хотя родители допустили двойную халатность – из жалости подобрали брошенное животное на улице около полугода назад. Затем оставили младенца одного с опасными животными.

После инцидента собаку, напавшую на младенца, естественно, усыпили. Подозреваемой же в совершении преступления (оставление в опасности) является мать погибшего младенца.

В настоящее время следователи завершили расследование и установили обстоятельства произошедшего. Все материалы переданы в Кировский районный суд. Какой приговор вынесет судья, будет известно после ознакомления со всеми материалами дела.

Мать ребенка уложила дочку спать в кроватку и вышла во двор. В это время в помещении находились две собаки: немецкая овчарка и ротвейлер. Когда мать вернулась в дом, то обнаружила зверски искусанного ребенка. Подробности