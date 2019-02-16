В Томске домашний ротвейлер растерзал младенца

Подозреваемой является мать погибшей девочки

Страшная трагедия произошла в Томске. Месячная девочка погибла от укусов двух породистых собак, живших в доме. По данным следствия, ЧП случилось 13 февраля в частном секторе Томска.

Смерть во сне

Мать ребенка уложила дочку спать в кроватку и вышла во двор. В это время в помещении находились две собаки: немецкая овчарка и ротвейлер. Когда мать вернулась в дом, то обнаружила зверски искусанного ребенка. Малышку доставили в больницу, но, к сожалению, спасти ее не удалось. На следующий день она скончалась.

- Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 109 УК РФ – «Причинение смерти по неосторожности», - прокомментировала представитель СУ СКР по Томской области Елена Лебедева.

В настоящее время следователи проводят следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Произведен осмотр места происшествия, назначена судебная медицинская экспертиза. После инцидента собаку, напавшую на младенца, усыпили. Подозреваемой же в совершении преступления является мать погибшего младенца. Ее уже допросили. Расследование уголовного дела продолжается.

И здесь больше вопросов, чем ответов. Почему собаки таких серьезных пород находились рядом с ребенком? Почему без намордников и привязи? Как они, вообще, могли напасть на малышку? Ведь, как правило, домашние дрессированные псы никогда не нападут на хозяина и тем более, на ребенка? Как долго отсутствовала мать? Не могли же собаки, увидев, что хозяйка ушла, мгновенно наброситься на девочку, как будто, ожидали этого и немедленно ее искусать.

Почему напала собака?

Профессиональные кинологи отмечают, что в последнее время случаи нападения домашних собак на своих хозяев участились, причем, в 70 процентах жертвами атаки становятся именно дети. Почему нападают собаки? Это можно объяснить несколькими факторами. Во-первых, ребенок более физически слаб, нежели взрослый человек, поэтому, собака чувствует свое превосходство перед ним. Во-вторых, существуют потенциально опасные породы собак, которые не стоит заводить людям без должного опыта и определенных черт характера. В частности, ротвейлер относится именно к таким породам.

Эти собаки невероятно сильны, поэтому склонны к доминированию к более слабым существам, включая человека. Кроме этого ротвейлеры обладают непоколебимым характером, который часто путают с упрямством. Тем, кто хочет завести ротвейлера стоит помнить о том, что эта порода собак склонна подчиняться только тем, кто морально сильнее её. Ласковый и добрый хозяин не будет вызывать уважение у такого пса и трагедия может случиться в любой момент. ЧП с участием этой породы в прошлом году были зафиксированы по все стране и именно в частном секторе, как в этом случае. Собак брали исключительно для службы охранником, забывая о дрессуре и полноценном общении с хозяином. Даже широкий двор и большой участок не могут заменить ротвейлеру многочасовой прогулки с хозяином. Ротвейлерам необходимо с малых лет прививать правила поведения в пределах дома и на улице, иначе собака вырастит своевольной и упрямой, что наблюдается практически во всех трагических случаях, при нападении ротвейлеров на людей.

Анна ТУРЧАКОВА