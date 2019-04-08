Томская учительница, которая материлась, осталась работать в интернате для слабослышащих

Нашумевшая история с матами во время урока, можно сказать, завершилась. Героиня ролика, педагог томской школы-интерната №15 для слабослышащих Ольга Копылова осталась работать. Департамент образования Томской области провел проверку и вынес преподавателю выговор.

Учителя оставили работать в интернате, однако, в том классе, где произошел инцидент, она больше занятия не ведет.

Напомним, что педагог позволила себе маты прямо во время урока биологии. Женщина сидела на своем рабочем месте и с кем-то на повышенных тонах разговаривала по телефону. Окончив беседу, она пояснила школьникам, что умеет решать вопросы «удаленно». Кроме того, дети спросили, почему она преподает сразу 5 предметов. На что находчивый преподаватель ответила, что имеет целых два высших образования.

Пользователей соцсетей это видео возмутило. В комментариях томичи писали, что учитель в любом случае, не должна позволять себе такого поведения в школе. Администрация школы прокомментировала, что таких случаев они не допустят.

- Выше моего нету, — пояснила она доходчиво.

Пользователей соцсетей это видео возмутило. В комментариях томичи писали, что учитель в любом случае, не должна позволять себе такого поведения в школе. Тем более, во время занятий.

Дети из того самого класса признались, что Ольга Ивановна уже не первый раз насмехается над ними, рассказывает о своих «карьерных достижениях» и не стесняется в выражениях, в том числе, нецензурных.

Копылова в интернате преподает сразу пять предметов — химию, биологию, географию, обществознание и историю. По признанию 10-классников, практически каждое занятие проходило таким образом.

Исполняющая обязанности директора интерната Наталья Фролова признала, что да, был такой случай, но она в то время работала в другой должности.

- Я приступила к выполнению своих обязанностей с 15 февраля 2019 года. До этого в школе был другой директор - Людмила Дмитриевна Дузькряченко. Случай на уроке произошел примерно месяц назад, и о нем стало известно только благодаря видео, выложенном в соцсети, - прокомментировала Наталья Степановна.

- В данном классе она уроки больше не проводит. После скандального видео мы сняли ее с преподавания конкретно этим детям. Но по итогам расследования принято решение сохранить за ней должность с вынесением выговора и занесением в личное дело, - добавила и. о. директора.

Напомним, что подобный инцидент произошел неделей ранее на уроке физкультуры, когда учитель обозвал мальчика "щеглом". Отметим, что родители пока заявлений на преподавателя не писали.