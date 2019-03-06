2019-03-06T13:17:51+03:00
Общество

Томская учительница по 5 предметам материлась на уроке

Дети опубликовали видео с педагогом Вконтакте
Софья СЕВОСТЬЯНОВА
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В Томске учительница матерится на уроке.Учитель пояснила, на что имеет права и почему преподает столько дисциплин. Видео: tomsk.ru! другой источник

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В интернате №15, где учатся дети с нарушением слуха, ученики сняли видео, как учительница материться прямо во время урока биологии.

Женщина сидела на своем рабочем месте и с кем-то на повышенных тонах разговаривала по телефону. Окончив беседу, она пояснила школьникам, что умеет решать вопросы «удаленно». Кроме того, дети спросили, почему она преподает сразу 5 предметов. На что находчивый преподаватель ответила, что имеет целых два высших образования.

- Выше моего нету, — пояснила она доходчиво.

Пользователей соцсетей это видео возмутило. В комментариях томичи писали, что учитель в любом случае, не должна позволять себе такого поведения в школе. Тем более, во время занятий.

На кадрах также видно, как женщина отправляет одного из учеников за журналом, выражая свое негодование неподготовленностью класса к уроку.

Администрация школы уже разбирается с данным случаем. Как пояснила нам исполняющая обязанности директора Наталья Фролова, она не владеет всей информацией по данному случаю и сейчас ведется служебное расследование.

- Я приступила к выполнению своих обязанностей с 15 февраля 2019 года. До этого в школе был другой директор - Людмила Дмитриевна Дузькряченко. Случай на уроке произошел примерно месяц назад, и о нем стало известно только недавно благодаря видео, выложенном в соцсети, - прокомментировала Наталья Степановна.

Фролова добавила, что героиня ролика - Ольга Николаевна, учитель химии и биологии действительно может преподавать 5 дисциплин, так как является сурдопедагогом, то есть владеет адаптивными методиками преподавания детям-инвалидам.

- В данном классе она уроки больше не проводит. После скандального видео мы сняли ее с преподавания конкретно этим детям. Но вообще уроки она ведет, пока идет расследование, мы не имеем права отстранить человека от работы. - добавила и. о. директора.

Напомним, что подобный произошел неделей ранее на уроке физкультуры, когда учитель обозвал мальчика "щеглом". Отметим, что родители пока заявлений на преподавателя не писали.

ИСТОЧНИК KP.RU

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