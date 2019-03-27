С заботой о малой родине

Средневасюганское сельское поселение Каргасокского района - одно из старейших на севере Томской области. В его составе три села: Средний Васюган, Мыльджино и Новый Тевриз. Все имеют наземное сообщение с «большой землей» только в зимний период, без зимников добраться туда возможно только по воде или вертолетом. Расстояние от Среднего Васюгана до Каргаска составляет 220 км, от Каргаска до Томска - еще вдвое больше. Места эти заповедные: в древности на берегах Шайтанского мыса стояли укрепленные городки и святилища хантов. Сейчас население преимущественно русское, и его немного: 2 043 человека.

Не надо жаловаться, надо делать

Территория соседствует с месторождениями газа, где люди из-за сурового климата работают вахтами. Местные жители, проживающие тут постоянно, далеки от передовых технологий, бытующих на промыслах: у них, как сотни лет назад, в домах печное отопление, вода из колодцев и дороги без асфальтового покрытия. Но одновременно здесь есть хороший детский сад, школа, врачебная амбулатория. Действует Культурно-досуговый центр, где трудится активный и творческий коллектив. Очевидно, есть в здешних местах что-то притягательное, коль скоро не все жители стремятся покинуть их по программе переселения. Вот и глава Средневасюганского СП Андрей Русаков вернулся в родные края после выхода в отставку в звании полковника, хотя покинул их сразу после школы в 1976 году, чтобы поступить в Омское высшее командное танковое училище.

Андрей Кузьмич - человек военный, поэтому на условия жизни он не жалуется, а подходит к делу практически: есть задача, значит, ее надо решить.

Глава поселения Андрей Русаков (на фото слева) привык детально вникать во все проблемы территории. Фото из архива Средневасюганского СП.

Сейчас главное - подготовка к весенней распутице, когда поселение окажется в изоляции до открытия водного и авиасообщения. Продолжается завоз продуктов и товаров первой необходимости, а в Новый Тевриз уже доставлены 80 тонн топлива и 600 литров моторного масла для дизельной электростанции.

Текущие и будущие задачи население Средневасюганского поселения обсудило в феврале на сельских сходах в присутствии главы Каргасокского района Андрея Ащеулова, представителей районной исполнительной власти, депутатов и ведомств.

Время наводить порядок

У средневасюганцев большие планы по благоустройству. Прежде всего, в отношении Парка Победы, который был в запущенном состоянии, но в 2018 году его стали возрождать.

- Начали аллею делать, хочется, чтобы скамейки там были, освещение. Впереди работы по ремонту трибуны и новому ограждению, - делится задумками глава СП. - Это место свято для нас: на памятной доске - имена 95 участников Великой Отечественной войны, никого уже нет в живых. Реконструкция парка обойдется в 400 тысяч рублей, мы подали заявку на финансирование проекта в район. Также в прошлом году в Среднем Васюгане начато строительство площади народного гулянья. Сцена готова, планируем построить детскую площадку, площадки для баскетбола, волейбола, мини-футбола и народных игр. По периметру устроим ограждение и освещение.

Вступив в должность в 2017 году, Андрей Кузьмич начал еще одно хорошее дело - модернизацию уличного освещения.

- Почти везде теперь стоят энергосберегающие светодиодные прожекторы, - отметил он. - В Мыльджино и Среднем Васюгане еще дополнительно продлили освещение порядка 150-200 метров в каждом. Работы продолжатся, резерв светильников создан.

Еще администрация поселения выполнила кадастровые работы и оформила в муниципальную собственность места общего захоронения во всех трех селах, как того требует закон. Нынче нужно оградить дополнительную территорию средневасюганского кладбища. Проблема не праздная: кладбищу более 300 лет, а местное население преимущественно пожилое. Вместе с тем, есть в поселении и молодежь, и детишки рождаются. Ребятня не остается без внимания. В Среднем Васюгане оборудованы две детские площадки. Одну, самодельную, планируется благоустроить - сделать ограждение, озеленить, дополнить элементами. Вторая площадка - новая, в 2017 году ее подарил «Газпром трансгаз Томск», а третью при поддержке областного депутата Анатолия Титова обещают установить в этом году в селе Мыльджино.

Русаков отмечает, что газовики всегда идут навстречу, если надо срочно решить проблему. Недавно они построили 16-метровый добротный мост через речку Мыльджинка взамен старого, аварийного. Такая поддержка важна, ведь любой серьезный ремонт для поселения является проблемой: сторонние подрядчики к ним не идут, приходится рассчитывать на свои силы. По ежегодному строительству зимников, содержанию и обслуживанию внутрипоселковых дорог работы проводят местные ИП Лариса Марьенкина и Владимир Надымов, у которых есть необходимая техника.

Сейчас глава поселения взялся за решение наболевшей проблемы по ремонту муниципального жилого фонда, где многие дома построены еще в 60-70-х годах прошлого века. На эти цели на год запланировано 700 тысяч рублей из расчета 80 тысяч на дом. Хватит только на ремонт семи крыш и двух печей, чтобы в домах было тепло и сухо. А уже в апреле жители Средневасюганского СП выйдут на традиционные субботники. Пусть для кого-то эти места настоящий «медвежий угол», но для них - малая родина, о которой нужно заботиться.

Татьяна Листкова.