2019-03-27T11:53:52+03:00
Губернские новости

С заботой о малой родине

Даже в условия Крайнего Севера можно жить с достоинством - доказывает пример Средневасюганского сельского поселения.
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На севере Томской области живут люди с сильным характером, которые умеют добиваться результата в работе, творчестве и спорте. Фото из архива Средневасюганского СП.На севере Томской области живут люди с сильным характером, которые умеют добиваться результата в работе, творчестве и спорте. Фото из архива Средневасюганского СП.
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Средневасюганское сельское поселение Каргасокского района - одно из старейших на севере Томской области. В его составе три села: Средний Васюган, Мыльджино и Новый Тевриз. Все имеют наземное сообщение с «большой землей» только в зимний период, без зимников добраться туда возможно только по воде или вертолетом. Расстояние от Среднего Васюгана до Каргаска составляет 220 км, от Каргаска до Томска - еще вдвое больше. Места эти заповедные: в древности на берегах Шайтанского мыса стояли укрепленные городки и святилища хантов. Сейчас население преимущественно русское, и его немного: 2 043 человека.

Не надо жаловаться, надо делать

Территория соседствует с месторождениями газа, где люди из-за сурового климата работают вахтами. Местные жители, проживающие тут постоянно, далеки от передовых технологий, бытующих на промыслах: у них, как сотни лет назад, в домах печное отопление, вода из колодцев и дороги без асфальтового покрытия. Но одновременно здесь есть хороший детский сад, школа, врачебная амбулатория. Действует Культурно-досуговый центр, где трудится активный и творческий коллектив. Очевидно, есть в здешних местах что-то притягательное, коль скоро не все жители стремятся покинуть их по программе переселения. Вот и глава Средневасюганского СП Андрей Русаков вернулся в родные края после выхода в отставку в звании полковника, хотя покинул их сразу после школы в 1976 году, чтобы поступить в Омское высшее командное танковое училище.

Андрей Кузьмич - человек военный, поэтому на условия жизни он не жалуется, а подходит к делу практически: есть задача, значит, ее надо решить.

Глава поселения Андрей Русаков (на фото слева) привык детально вникать во все проблемы территории. Фото из архива Средневасюганского СП.

Глава поселения Андрей Русаков (на фото слева) привык детально вникать во все проблемы территории. Фото из архива Средневасюганского СП.

Сейчас главное - подготовка к весенней распутице, когда поселение окажется в изоляции до открытия водного и авиасообщения. Продолжается завоз продуктов и товаров первой необходимости, а в Новый Тевриз уже доставлены 80 тонн топлива и 600 литров моторного масла для дизельной электростанции.

Текущие и будущие задачи население Средневасюганского поселения обсудило в феврале на сельских сходах в присутствии главы Каргасокского района Андрея Ащеулова, представителей районной исполнительной власти, депутатов и ведомств.

Время наводить порядок

У средневасюганцев большие планы по благоустройству. Прежде всего, в отношении Парка Победы, который был в запущенном состоянии, но в 2018 году его стали возрождать.

- Начали аллею делать, хочется, чтобы скамейки там были, освещение. Впереди работы по ремонту трибуны и новому ограждению, - делится задумками глава СП. - Это место свято для нас: на памятной доске - имена 95 участников Великой Отечественной войны, никого уже нет в живых. Реконструкция парка обойдется в 400 тысяч рублей, мы подали заявку на финансирование проекта в район. Также в прошлом году в Среднем Васюгане начато строительство площади народного гулянья. Сцена готова, планируем построить детскую площадку, площадки для баскетбола, волейбола, мини-футбола и народных игр. По периметру устроим ограждение и освещение.

Вступив в должность в 2017 году, Андрей Кузьмич начал еще одно хорошее дело - модернизацию уличного освещения.

- Почти везде теперь стоят энергосберегающие светодиодные прожекторы, - отметил он. - В Мыльджино и Среднем Васюгане еще дополнительно продлили освещение порядка 150-200 метров в каждом. Работы продолжатся, резерв светильников создан.

Еще администрация поселения выполнила кадастровые работы и оформила в муниципальную собственность места общего захоронения во всех трех селах, как того требует закон. Нынче нужно оградить дополнительную территорию средневасюганского кладбища. Проблема не праздная: кладбищу более 300 лет, а местное население преимущественно пожилое. Вместе с тем, есть в поселении и молодежь, и детишки рождаются. Ребятня не остается без внимания. В Среднем Васюгане оборудованы две детские площадки. Одну, самодельную, планируется благоустроить - сделать ограждение, озеленить, дополнить элементами. Вторая площадка - новая, в 2017 году ее подарил «Газпром трансгаз Томск», а третью при поддержке областного депутата Анатолия Титова обещают установить в этом году в селе Мыльджино.

Русаков отмечает, что газовики всегда идут навстречу, если надо срочно решить проблему. Недавно они построили 16-метровый добротный мост через речку Мыльджинка взамен старого, аварийного. Такая поддержка важна, ведь любой серьезный ремонт для поселения является проблемой: сторонние подрядчики к ним не идут, приходится рассчитывать на свои силы. По ежегодному строительству зимников, содержанию и обслуживанию внутрипоселковых дорог работы проводят местные ИП Лариса Марьенкина и Владимир Надымов, у которых есть необходимая техника.

Сейчас глава поселения взялся за решение наболевшей проблемы по ремонту муниципального жилого фонда, где многие дома построены еще в 60-70-х годах прошлого века. На эти цели на год запланировано 700 тысяч рублей из расчета 80 тысяч на дом. Хватит только на ремонт семи крыш и двух печей, чтобы в домах было тепло и сухо. А уже в апреле жители Средневасюганского СП выйдут на традиционные субботники. Пусть для кого-то эти места настоящий «медвежий угол», но для них - малая родина, о которой нужно заботиться.

Татьяна Листкова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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