Леонид Генрихович Гартунг - человек удивительной судьбы. Сразу после рождения он «участвовал» в освобождении Приуралья от Колчака, поскольку его родители были военными медиками и ездили по фронтам Гражданской войны в красноармейской теплушке. В годы другой войны - с фашистской Германией - он, этнический немец, стал учить деревенских ребятишек в чужой для него Сибири и сохранил преданность им на протяжении всей жизни.

Свой первый роман - о студенческой жизни - Леонид Гартунг начал писать в 1941 году, когда еще жил в Поволжье и после истфака Саратовского университета распределился учителем в село Пионеровка. Когда началась война,

юношу, как немца Поволжья, отправили на спецпоселение. Леонид попал на томскую землю. Ему повезло - его взяли трудиться по специальности, а после войны женился на своей знакомой по Саратову, Ирме Дамер, тоже переселенной в Томск.

С 1950 до 1994 года семья Гартунгов жила в селе Калтай, где Леонид Генрихович (в Сибири он получил отчество Андреевич) преподавал в школе физику и историю, был завучем. Одновременно писал очерки и книги. В 1963-м вступил в Союз писателей, участвовал в создании областной писательской организации.

«Трудно делить себя между учительской работой и писательским трудом, - признавался Гартунг. - Оставить школу и стать профессиональным писателем? Но моя учительская работа для меня не только заработок. Я люблю войти в класс к детям, я счастлив, если удается дать хороший урок».

В Томском районе, которому посвятил педагог и писатель всю трудовую биографию, бережно хранят о нем память. В сельском музее в Кисловке есть экспозиция, посвященная его жизни и творческому наследию. Многие экспонаты передали дочери Гартунгов, Наталья и Татьяна, которые живут в Томске и Северске.

Гартунг оставил богатое литературное наследие: «Трудная весна», «Зори не гаснут», «Завтра ты войдешь в класс: записки сельского учителя», «Был такой случай» и другие. Творчество посвящено в основном теме школьной жизни и подросткам, и оно по сей день актуально. Одно из последних произведений - автобиографическая повесть «Патриоты без родины». Ее опубликовали в Казахстане в марте 1994 года. А в июне писателя не стало…

К юбилею Леонида Генриховича эта повесть издана в Томске. Книгу «Нельзя забывать» подготовили к печати сотрудники Межпоселенческой центральной библиотеки Томского района и районного музея истории образования, она содержит повести Гартунга о временах его детства и юности, а также фото из семейного архива.

Сейчас педагоги, школьники, литераторы Томского района готовятся к юбилею писателя.

- В апреле пройдут «Гартунговские чтения», дети подготовили интересные доклады, - говорит руководитель Кисловского музея Светлана Вершинина. - Надеемся, что в день рождения замечательного учителя, 13 мая, мемориальная доска с его портретом появится на здании школы в Калтае, где он работал много лет.

Оксана Чайковская.