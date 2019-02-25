2019-02-25T18:10:16+03:00
Происшествия

Бывший заммэра Томска, подозреваемый в мошенничестве, отпущен под залог

Экс-чиновник сначала содержался в СИЗО, а потом под домашним арестом
Татьяна Щукина
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Как с юмором отмечают томичи, Костюков не только молод и хорош собой, но и при деньгах. Фото: мэрия ТомскаКак с юмором отмечают томичи, Костюков не только молод и хорош собой, но и при деньгах. Фото: мэрия Томска
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Суд вновь смягчил меру пресечения в отношении бывшего чиновника администрации города Томска Владимира Костюкова, который с июня 2018 года находится под следствием по подозрению в преступлении по двум статьям УК РФ: «злоупотребление должностными полномочиями» и «мошенничество». Первое время подследственный экс-чиновник пребывал в СИЗО, затем - под домашним арестом, и вот мера пресечения вновь была смягчена – до освобождения под залог. Решение принял в понедельник, 25 февраля, Кировский районный суд. Цена временной свободы Костюкова (до окончания расследования) составила 2 миллиона рублей.

Отметим, что экс-заммэра Томска возглавлял в горадминистрации департамент капитального строительства и контролировал сам себя - подписал акты выполненных работ компании «Газсервис» (где ранее работал главным инженером), участвующей в строительстве инфраструктуры на площадке «Березовая» в промышленном парке «Томск». По версии следствия, «Газсервис» не выполнил часть работ на сумму в миллионы рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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