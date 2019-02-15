Томская школьница выпала с 9-го этажа в День всех влюбленных

СЕГОДНЯ 14:09 2019-02-15T14:10:00+03:00

Девушка была сразу госпитализирована в горбольницу скорой помощи №2 Фото: Михаил ФРОЛОВ

Девочка выжила, но находится в реанимации

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Драматичное происшествие, едва не обернувшееся трагедией, произошло в городе Томске в День святого Валентина. Из окна многоэтажного жилого дома выпала 14-летняя девочка. В настоящее время в обстоятельствах ЧП разбирается региональный Следственный комитет.

По информации, предоставленной ведомством, падение подростка произошло вечером 14 февраля из окна, расположенного на 9-м этаже. Девочка осталась жива, но получила тяжелые травмы.

К настоящему времени известно, что школьница находится в городской больнице скорой медицинской помощи №2. Она подключена к аппарату искусственной вентиляции легких.

Остается только догадываться, что могло привести к падению девушки из окна, и насколько это происшествие связано с Праздником всех влюбленных.

ИСТОЧНИК KP.RU