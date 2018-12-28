С любовью к родной природе

Научить чувствовать красоту родной земли, красоту человека, живущего на этой земле, воспитать любовь к родным местам - в этом видят одну из своих главных задач педагоги МБДОУ «Каргасокский детский сад №3» или, как раньше, «Теремок». Экологическое воспитание - приоритетное в его работе. Красной нитью оно проходит через разные направления работы с детьми. Знакомясь с миром живой природы, они развиваются как личности, раскрывают свои таланты маленьких исследователей, художников, артистов.

Кто в «Теремке» живет?

Северная каргасокская земля на самом деле сказочное с экологической точки зрения место. Тут и река Обь, и каскады озер, и бескрайние кедрачи, и болота. Самобытна и фауна района, недаром здесь расположен зоологический заказник «Польто», где обитает множество видов краснокнижных рыб, птиц и зверей. Познавать уникальные особенности родного края для малышей - настоящее приключение.

Вместе с тем, следует отметить, что расположенный среди заповедной природы детский сад «Теремок» представляет собой очень даже современное образовательное учреждение, которое посещают 88 детей. Несколько лет назад во всех трех корпусах детсада при поддержке администрации Каргасокского района и социальных партнеров-газовиков был выполнен капитальный ремонт. В результате оснащение «Теремка» и его территория приобрели вид, которому могут позавидовать детсады областного центра. Например, много ли в Томске ДОУ, где полностью оборудована отдельная спортивная площадка?

Детство - счастливая пора! Каждый день малышей наполнен новыми знаниями и веселыми играми. Фото из архива МБДОУ «Каргасокский детский сад №3».

- Для детей у нас идеальные условия, - с гордостью говорит заведующая Каргасокским детским садом №3 Надежда Жирнова. Но еще больше она гордится своим коллективом.

- У нас работают 11 педагогов. Коллектив стабильный, дружный, работоспособный, высококвалифицированный, - отмечает Надежда Ивановна, подчеркивая, что педагоги следуют лучшим традициям отечественного дошкольного образования и выступают инициаторами инноваций.

Заниматься формированием экологической культуры и грамотности у ребят коллектив «Теремка» начал около 10 лет назад, и вскоре его опыт получил признание: с 2014 года детский сад имеет статус Центра экологического образования.

«В краю Сибирском»

Для полноценного экологического образования воспитанников каркасокскими педагогами разработана программа «В краю Сибирском», для реализации которой создана очень хорошая предметно-развивающая среда. Внутри здания оборудованы «уголки природы» с живыми растениями и природными материалами, группы оснащены игровыми наборами для моделирования среды обитания (лес, пруд и другие). Для наблюдения и получения навыков по уходу за растениями есть «огороды на окне», а на приусадебной территории - «Экологическая тропа» с деревьями, грядками и лекарственными травами. Особое внимание уделяется исследовательской работе, которая усложняется по мере взросления ребят. «Маленькие ученые» увлеченно занимаются в мини-лабораториях, проводя опыты с песком, водой и прочими материалами, учатся использовать весы, магниты, микроскопы, лупы.

Дети много времени проводят на свежем воздухе, изучают времена года, наблюдают за погодой, играют в эколого-природоведческие игры. Интересно и познавательно проходят походы в лес («Теремок» расположен на окраине села). Заботиться о мире живой природы дошколята учатся в рамках различных акций, например, «Подкормите птиц зимой».

- Дети с родителями мастерят кормушки, ежедневно подкармливают птиц, с интересом и любовью наблюдают за их повадками, - рассказывает старший воспитатель Наталья Вершинина. - Гостями нашей «столовой» становятся воробьи, синицы, снегири, сороки, однажды прилетал даже дятел. Участие в акциях дает возможность ребятам проявить себя, принести пользу родному краю.

Педагоги «Теремка» охотно делятся наработками с коллегами. Так, в детсадах района получил распространение их учебно-методический комплекс «Родная природа». Этот сборник с обилием фото состоит из нескольких разделов - «Времена года», «Дикие животные», «Домашние животные», «Птицы», «Река», «Сад и огород» - и помогает воспитателям проводить занятия.

Да здравствует творчество!

Любовь к малой родине формируется не только знанием ее природы, но и истории, культуры. Это направление работы Каргасокский детский сад №3 развивает в рамках сетевого взаимодействия с Музеем искусства народов Севера, Домом детского творчества, Школой искусств. Педагоги и воспитанники «Теремка» посещают учреждения с экскурсиями и сами принимают гостей с познавательной информацией и творческими номерами.

В детском саду действует собственная программа «Люби и знай родной свой край», автором которой является музыкальный руководитель Л. А. Галкина, ее юные подопечные танцами и песнями украшают многие экологические мероприятия. А вот воспитатель М. И. Шашкова успешно учит ребят проявлять любовь к природе в декоративно-прикладном творчестве - рисунках, пластике, поделках из бросового материала. В руках педагога и детей даже пластиковая бутылка становится частью интересной работы. Недавно воспитатель представила свой опыт на районном методобъединении по теме: «Калейдоскоп технологий», проведя мастер-класс «Мусор смело бросим в дело».

Надо отметить, что взрослые и дети из детского сада «Теремок» активно участвуют в конкурсах всех уровней - от всероссийского до муниципального. Ежегодно выступают в открытом конкурсе детских экологических агитбригад «Судьба Земли в наших руках» (в 2018 году заняли 2-е место), в районной научно-практической конференции школьников «Открываем новые горизонты» (в марте защищали проекты «Васюганское болото» и «Все о русской березе», а также показали экосказку «Красавица-березка»).

Зачастую «Теремок» сам выступает инициатором полезных общезначимых мероприятий. Например, в детсаду создан мини-музей «Дары земли Сибирской» с предметами старины. В оформлении поучаствовали не только воспитатели и дошкольники, но и их близкие. Сейчас все дружно и при поддержке соседей участвуют в благотворительной акции «Снежный городок», направленной на организацию детского досуга в микрорайоне ПМК, где расположен детский сад. Горка уже залита, на очереди снежные фигуры.

- Мы благодарны родителям наших воспитанников за активное участие во всех мероприятиях! - говорит заведующая учреждением Надежда Жирнова. - Мы рады плодотворному сотрудничеству с семьями ребят и нашими выпускниками. Например, наш бывший воспитанник Антон Хонг служит в Театре куклы и актера «Скоморох» и часто приезжает к нам из Томска со спектаклями. Всегда очень приятно его видеть. В 2021 году «Теремок» отметит свое 50-летие, хочется, чтобы получился хороший праздник для всех, кому дорог наш детский сад.

Татьяна Листкова.