Будущее за инженерным творчеством

Проблема качественного инженерно-технического и физико-математического образования стоит остро не только в России, но и во всем мире. Сегодня одни из самых востребованных сотрудников - это инженеры, физики и математики, способные разрабатывать и внедрять наукоемкие технологии на производстве. Чтобы привлечь молодежь к техническому творчеству, показать, как это увлекательно и интересно, проходит множество конкурсов, фестивалей и соревнований. В Академическом лицее им. Г.А. Псахье, где физико-математическое образование является профильным, данное направление активно развивается.

Три профиля - три перспективных направления

Семь лет назад к нему добавилось информационно-технологическое направление, а в 2017-18 учебном году, был открыт инженерно-технический профиль. Эти три профиля становятся базой для подготовки выпускников лицея, которые целенаправленно хотят связать свою жизнь с наукой и инновациями. В дополнение к ним в этом учебном году был открыт аэрокосмический профильный класс.

- В рамках базовой учебной программы мы ввели новый курс «Основы робототехники» для обучающихся 6-9-х классов, - рассказывает Олена Починок, директор «Академлицея». - Педагоги составили учебные программы, которые в настоящее время апробируются и дорабатываются. Кроме этого, были разработаны и внедрены программы элективных курсов: «Основы 3D-моделирования», «Персональный компьютер: настройка и поддержка», «Информационная безопасность. Основы криптологии», «Физика своими руками». Базовый учебный план дополняют индивидуальные образовательные программы лицеистов (ИОП).

Сами лицеисты могут выбрать специальные курсы, например, «Углубленное изучение программирования», «Индивидуальная образовательная программа по физике», «Математический кружок: решение нестандартных задач», «Решение задач повышенной сложности по информатике», «Компьютерная графика и анимация», «Моделирование и программирование информационно-технических систем». На последнем остановимся подробнее. Этот курс включает в себя несколько этапов в зависимости от возраста ученика и рассчитан на обучающихся со 2-го по 11-й класс. Начинается курс обучения с основ конструирования и программирования простейших робототехнических систем и заканчивается применением микроэлектроники для разработки собственных конструкций с использованием различных микропроцессоров, созданием деталей с помощью 3D-принтера и написанием сложных алгоритмов, например, с применением теории искусственных нейронных сетей.

Сотрудничество с вузами и научными центрами

Индивидуальная образовательная траектория дополняется набором социальных практик. У Академического лицея сложились партнерские отношения с рядом резидентов Томской технико-внедренческой зоны. Это инновационные предприятия, работающие в разных инженерных направлениях от области машиностроения до технологий 3D-телевидения.

Многолетнее сотрудничество с Советом молодых ученых Томского научного центра складывается не только из экскурсий в различные лаборатории исследовательских институтов и лекций, но и участия молодых научных сотрудников в качестве экспертов в ежегодных научно-исследовательских конференциях лицея.

С 2016 года Академлицей сотрудничает с ТГУ по программе «Открытый STEM-класс ТГУ». С 2017 года лицей является базовой площадкой по данной программе.

- Проводятся совместные занятия STEM-лабораторий, выполняются исследовательские и проектные задания в междисциплинарных актуальных областях, - отмечает Олена Валентиновна. - В прошлом году из девяти мероприятий - три (STEM-лаборатории для обучающихся 7 - 9-х классов и практико-ориентированный семинар для педагогов и волонтеров) были проведены по нашей инициативе. Кроме того, преподаватели и ученики участвовали еще в четырех мероприятиях данной программы вне рамок лицея.

В течение трех лет обучающиеся среднего звена лицея участвовали в инженерных соревнованиях, которые организовывали ЦМИТ «Дружба» и Школа цифровых технологий. 13 декабря одиннадцать команд лицеистов с азартом соревновались в создании «трассы для гоночных болидов».

Педагоги Академического лицея разработали инновационный проект «Формирование междисциплинарного подхода в естественнонаучном, техническом и физико-математическом профильном образовании в условиях реализации сетевой образовательной программы «Открытый STEM-класс ТГУ» в соответствии с требованиями ФГОС ООО и СОО». Этот проект предусматривает не только участие, но и подготовку к переходу на ФГОС, а также междисциплинарную модель в естественнонаучном, техническом и физико-математическом профильном образовании.

Обязательная часть учебной программы лицеистов в профильных классах - проектная деятельность. Она предполагает активное участие в профильных олимпиадах и конкурсах, подводит к осознанному выбору инженерных специальностей.

Академический «МИФ»

С 3 по 8 декабря в Академическом лицее проходила ежегодная традиционная предметная неделя МИФ (математика, информатика, физика). В этом году, несмотря на морозную погоду, физико-математическая и информационно-технологическая жизнь в лицее кипела! В течение недели лицеисты участвовали в различных конкурсах и предметных играх, решали «Задачи дня», соревновались за звание «Лучшего кодировщика» и т.п. Обучающимися 10-го информационно-технологического класса был подготовлен и проведен научный квест для учеников 4-х классов. А ученики 10-го и 11-го физико-математических классов провели серию занимательных опытов по физике для учеников начальной школы. Также в демонстрации опытов приняли участие лицеисты из 11-го химико-биотехнологического класса. В рамках недели обучающиеся Академического лицея участвовали во Всероссийской акции «Час цифры», а также Всероссийской контрольной работе по информационной безопасности, где показали хорошие результаты.

В Академическом лицее оборудованы современная физическая лаборатория и лаборатория робототехники. Это позволяет организовать работу обучающихся на уроках физики, математики и информационных технологий на новом качественном уровне, а также обеспечивает массовый охват тех, кто хотел бы попробовать себя в области робототехники, конструирования и моделирования. Одной из серьезных проблемных зон в инженерно-техническом направлении в школе является острая нехватка готовых учебных и методических разработок. Поэтому педагогам необходимо постоянно искать возможности для повышения квалификации и обмена опытом.

Система инженерно-технического образования в Академическом лицее находится в стадии активного становления, хотя уже есть результаты - более 50% выпускников лицея выбирают именно инженерно-технические специальности. Комплексный подход и желание объединить усилия школы и вузов помогут сделать профессию инженера-разработчика самой модной и престижной.

Олена Починок, директор,

Ольга Панферова, зам.директора по НМР,

Светлана Калашникова, завю кафедрой физико-математических и информационных дисциплин.