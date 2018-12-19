Букет побед к юбилею гимназии

Дата впечатляющая, однако это совсем не указывает на то, что гимназия стареет. Совсем наоборот. Столько нового и интересного из того, что происходит в школьной жизни, под силу самым юным, дерзким, целеустремленным! С другой стороны, бережное отношение к традициям, накопленным за много лет в стенах этого учебного заведения, создает уникальную атмосферу внутри гимназии и особый имидж на образовательной карте города и области. Углубленное преподавание немецкого языка - это не только дань традициям, это совершенно осознанный выбор педагогического коллектива в пользу лингвистического образования и понимание значения иностранных языков для интеллектуального, культурного, личностного развития каждого гимназиста, для образовательной и профессиональной карьеры выпускников гимназии. Именно поэтому гимназия №6 - это не просто школа, где иностранные языки в почете. Это еще межмуниципальный центр по работе с одаренными детьми «Wunderkinder» лингвистической направленности.

С иностранными языками всегда связано множество достижений наших учеников. К 85-летнему дню рождения гимназии ученики преподнесли шикарный «букет» из своих успехов, которых они достигли в течение этого года в конкурсах, олимпиадах и конференциях, в международных экзаменах. Это самый дорогой подарок для всех - учителей, родителей, самих ребят.

Гимназия №6 - официальный партнер Центрального управления зарубежных школ Германии (ZfA) при генеральном консульстве Германии, участник международной сети «Школы - партнеры будущего» и центр международной сертификации по немецкому языку по общеевропейским стандартам уровней языковой компетенции по программе «Диплом немецкого языка» I и II степени. Каждый ученик гимназии имеет возможность проверить свой языковой уровень. В 2018 году многие ученики 5 - 7-х классов прошли тестирование и получили сертификаты, подтверждающие уровни А1 (86 человек), А2 (70 человек) в соответствии с международными стандартами. Старшеклассники заявились на более высокий уровень, из них 27 кандидатов получили «Диплом немецкого языка» I степени, 13 - II степени (профессиональный уровень). Для гимназии - это достойный результат.

Чтобы достичь хорошего уровня немецкого, недостаточно одних уроков. Внеурочная, проектная, исследовательская деятельность - это не только возможность практического применения речевых навыков, но и развитие креативности, командного сотрудничества. Как раз этим могут похвастаться театральные группы «Мерхенвельт» (9 класс) и «Театральная лаборатория» (4 класс), которыми руководит учитель немецкого языка Ирина Валерьевна Михайлова. Примечательно, что группы не просто ставят спектакли на немецком языке, но и сами пишут сценарии. Совершенно закономерно, что результатом их творчества являются победы в театральных конкурсах. И если младшая группа - это «звезды» на площадках г. Томска, то старшая уже имеет много побед за пределами, в этом году ребята стали лучшими среди команд Сибирского и Дальневосточного федеральных округов на III Молодежном театральном фестивале на немецком языке в г. Новосибирске.

Юные исследователи 6-й гимназии всегда поражают экспертов своими работами на иностранных языках. Этот год, как всегда, стал «урожайным». Около 20 победителей и призеров научно-практических конференций, самые значимые из них - всероссийская НПК «Юные дарования», НПК «Новое поколение - кадровый резерв» в Северске. Проектная группа под руководством учителя немецкого языка Тамары Ивановны Корюкиной стала победителем во Всероссийском конкурсе проектов «Футбол объединяет», организатором которого является Гете-институт. Главный приз за победу - участие в международном обмене с немецкой школой.

Олимпиады - особая ступень для каждого ученика гимназии. Это прежде всего личный результат, а также общественное признание учебных достижений по предмету. Мы гордимся высокими достижениями наших учеников.

В этом году Голубева Дарья достойно прошла испытания по немецкому языку в Москве в заключительных этапах олимпиады «Покори Воробьевы горы», «Евразийской лингвистической олимпиады» и олимпиады «Ломоносов».

Практически все участники делегации нашей гимназии стали призерами и победителями в межрегиональном конкурсе «Знатоки немецкого языка» в г. Новосибирске (Костецкая Екатерина, 10-й класс, Гуреев Артур, 10-й класс, Лукьянова Софья, 11-й класс). Эти имена не один раз появлялись в верхнем рейтинге результатов Всероссийской олимпиады школьников по немецкому и по английскому языкам на различных этапах. Например, Костецкая Катя стала победителем в региональном этапе 2018 года, а Лукьянова Софья - призером заключительного этапа олимпиады по немецкому языку в г. Петрозаводске.

В конце года традиционно наступает очередная «олимпиадная» пора. Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников уже выявил первых победителей и призеров, которые будут представлять город Томск в 2019 году на региональном этапе. И снова впечатляющие результаты ребят в иностранных языках: два победителя и призер по английскому языку среди 10 -11-х классов и 20 победителей и призеров по немецкому языку в 7-11-х классах.

Изучение иностранных языков - огромный труд. Тем дороже и значимее становится каждый удачный шаг. Конечно, всех побед наших ребят не перечесть, но мы гордимся каждой из них. Ведь это поистине лучший подарок alma mater.

Елена Негодина, координатор центра по работе с одаренныи детьми "Wunderkinder" гимназии №6.