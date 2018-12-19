Наша «Планета»

Дом детского творчества «Планета» - один из ведущих центров дополнительного образования для детей Ленинского района, расположен недалеко от нового развивающегося микрорайона Радонежский. Двери ДДТ открыты для всех желающих творить и учиться новому с 1992 года. ДДТ «Планета» всегда держит руку на пульсе и предлагает новые, интересные и актуальные для современных ребят занятия.

В настоящее время на базе ДДТ «Планета» и структурного подразделения «Олимпия» реализуются следующие виды деятельности: развивающие занятия для детей дошкольного возраста (развитие речи, математика и конструирование, развивающие игры, подготовка к школе) (5-7 лет, группы для посещающих и непосещающих д/сад); эстрадный вокал (5-18 лет); народный фольклор (7-12 лет); фортепиано (6-15 лет); «Рок-студия» (12-17 лет); гитара (10-17 лет); театральная студия (5-10 лет); организация и проведение мероприятий (7-17 лет); студии рисования и бисероплетения (7-14 лет); хореографические студии бальных и современных танцев (5-15 лет); робототехника (10-16 лет); игра в шахматы (5-14 лет); экология (7-14 лет); «Литературная гостиная» (12-16 лет).

Ежегодно организуется летний лагерь, в котором с радостью принимают участие обучающиеся с 7 до 12 лет.

Доброжелательный и творческий коллектив педагогов ДДТ приглашает детей на занятия, которые принесут радость, интересные знания и успехи. Здесь ребята имеют возможность участвовать в разных конкурсах и получать награды, выступать на сцене и находить новых друзей.

Мы гордимся своими обучающимися, а наши обучающиеся и их родители гордятся тем, что занимаются у нас, и часто повторяют, что ДДТ «Планета» - их второй дом.

В работе с образовательными учреждениями города ДДТ реализует программы:

«Отражение» (6 - 18 лет) - основное направление: духовно-нравственное развитие детей и молодежи. Мероприятия распределены на три блока: литература, искусство; история, краеведение; экология. Предполагает внедрение метода проектов в практику воспитательной работы.

«Медиа-бум» (13 - 18 лет) - городское движение волонтеров-школьников. Цель: привлечение школьников к здоровому образу жизни, активной жизненной позиции, участию в социально значимых проектах и мероприятиях.

Городская детско-юношеская Ассамблея «Гражданин XXI века» (13 - 16 лет) - направлена на региональное и международное школьное партнерство в проектно-исследовательской и социально значимой деятельности, дает подросткам возможность выбрать иноязычное отделение Ассамблеи и общаться на интересующем иностранном языке вне рамок школы, выходить на партнерство с носителями языка.

«Вернисаж» (7 - 18 лет) - разработана как система введения в художественную культуру и изучения различных видов искусств: изобразительного, декоративно-прикладного, народного, в контексте взаимодействия с другими искусствами.

«Театральный проспект» (5 - 18 лет) - направлена на расширение партнерского пространства детских театральных коллективов, создание условий для самореализации и профессионального самоопределения обучающихся через сотрудничество с профессиональными театрами.

Фестиваль народного творчества для детей дошкольного и младшего школьного возраста «Горенка» (5 - 10 лет) - проводится в два этапа в соответствии с календарными праздниками в интерактивной празднично-игровой форме.

Приглашаем педагогов, классных руководителей к участию в городских программах, которые представлены в разных направленностях.

Наши координаты:

Сайт: http://ddtplaneta.ru/; e-mail: mail@ddtplaneta.ru

ДДТ «Планета»: ул. Трудовая, 18; тел.: 46-07-41.

С/п «Олимпия»: пер. Дербышевский, 24; тел.: 40-62-75.