Школа на пороге юбилея

Вторая школа в поселке Белый яр была основана 25 января 1959 года. В 2014 году учреждение разместилось в новом, уютном, современном здании. Директором школы является Тихонова Ирина Анатольевна, Почетный работник общего образования Российской Федерации. На протяжении всей истории гордостью школы являются ее педагоги - талантливые, терпеливые, настойчивые, горящие идеями и верой в своих учеников.

За это время школа выпустила более 2170 учащихся и 29 медалистов. В 2018 году 5 выпускников получили Федеральные медали «За особые успехи в учении», а выпускница Гребенкина Анастасия сдала ЕГЭ по русскому языку на 100 баллов.

В 2018 году выпускница Гребенкина Анастасия (с дипломом) сдала ЕГЭ по русскому языку на 100 баллов. Фото из архива БСШ №2

Крепкими традициями сильны

Школа сильна традициями, одна из которых - возвращение в школу выпускников в статусе учителя, в данный момент в ней работает 13 таких педагогов.

Сегодня коллектив БСШ №2 насчитывает 72 человека. Здесь обучаются 405 самобытных, талантливых, симпатичных, любящих свою школу детей. Педагогический коллектив работает над реализацией программы развития «Школа открытого образовательного информационного пространства», нацеленного на формирование образовательного пространства как целостной системы, способствующей успешной социализации учеников посредством их самоопределения в современном информационном обществе.

Школа является участником региональной программы непрерывного экологического образования и просвещения. С 2015 года по соглашению с ОГУ «Томское управление лесами» работает школьное лесничество. В тесном общении с природой дети под руководством опытных специалистов Верхнекетского лесничества постигают азы лесоводства и экологическую грамотность. Школьники становятся рачительными хозяевами лесных богатств, воспитывается новая смена специалистов лесной отрасли.

Два года назад учреждению был присвоен статус центра экологического образования. На территории школы реализуется проект «Экопарк Белоярье», предусматривающий проведение учебных, опытно-производственных исследований, культурно-просветительских экологических мероприятий для жителей поселка. Учащиеся и педагоги участвуют в экологических акциях, межрегиональном экофестиваля «Я живу на красивой планете», являются победителями и призерами конкурсов областного и межрегионального уровней. На базе школы проходят районный Слет «Юные друзья природы» и экологическая игра «Робинзонада».

И в спорте, и в искусстве, и в робототехнике…

Школа является базовым образовательным учреждением по реализации регионального проекта в Томской области «Развитие медиаобразования» РЦРО. С 2010 года работает пресс-центр, юные журналисты выпускают газету «Завалинка» и видеожурнал «Скрытая камера». В 2016 году ребята стали финалистами Всероссийского детско-юношеского кинофестиваля доброго кино «Бронзовый витязь» с игровым фильмом «Я - человек!», а в следующем году вышли в финал с документальным фильмом «Экология души». Ежегодно на базе школы проходит районный фестиваль мультимедийной продукции «Мы из будущего».

- Важной составляющей нашей жизни является активное участие во Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе ГТО, Учителя и учащиеся регулярно становятся победителями и призерами муниципального фестиваля «ГТО», - с гордостью рассказывает директор Тихонова И. А.

Для привлечения интереса детей и молодежи к науке и технике в сфере высоких технологий с 2017 года в школе реализуются программы по образовательной робототехнике и проходят районные инженерные соревнования для учащихся 5-9 классов.

Педагоги БСШ №2 постоянно показывают достойный уровень профессионализма на конкурсах педагогического мастерства. Так, Посаженникова Елена Валерьевна стала финалистом регионального этапа Всероссийского конкурса «Учитель года России-2017». Впервые в истории существования конкурса представитель Верхнекетского района добился таких высоких результатов.

- В ноябре 2018 года наша Татьяна Владимировна Марченко победила в региональном конкурсе «Классный классный руководитель» в номинации «Классный руководитель начальной школы».

В 2018 году педагог Татьяна Марченко победила в региональном конкурсе «Классный классный руководитель» в номинации «Классный руководитель начальной школы». Фото из архива БСШ №2

Чуткий педагог, преданный своему делу, знающий возможность каждого ученика и беззаветно любящий детей, она всегда в поиске новых средств и форм обучения и воспитания младших школьников, полна сил, энергии, задора и творческих замыслов, - заканчивает свой рассказ о любимой школе Ирина Анатольевна, подчеркивая, что образование, которое получают здесь ученики, обеспечивает им успешное будущее!

Татьяна ЛИСТКОВА.

26 января 2019 года в Белоярской средней общеобразовательной школе №2 пройдут торжества, посвященные ее 60-летнему юбилею.

Приглашаются все выпускники на праздник и вечер встречи