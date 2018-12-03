Знания и воспитание - неразделимы

Сегодня в обществе много говорится о технологической составляющей образовательного процесса, необходимости развития «школы цифрового века». Конечно, в наше время без инновационных походов современной педагогике не обойтись. Но вместе с тем жизнь все чаще доказывает, что духовно-нравственное развитие наших детей не менее важно. В умении совмещать передачу знаний и воспитание учащихся заключается мастерство и ответственность учителя, понимающего, что его труд вносит вклад в формирование поколений будущего.

Средняя общеобразовательная школа №1 села Александровское является не только самой большой (здесь обучаются около 640 детей), но и старейшей школой Александровского района - она была основана в 1924 году. За почти вековую историю школа доказала свою способность в подготовке гармонически развитых личностей, для которых характерна как тяга к знаниям и творчеству, так и активная гражданская позиция, готовность трудиться на благо общества. Среди выпускников школы Герой Советского Союза Алексей Лебедев (в 1945 году он повторил подвиг Матросова), художник Геннадий Сапожников, поэт Геннадий Пасько, прославленные спортсмены - биатлонист Константин Перемитин и гиревик Александр Карепин, заслуженные учителя России Филатова Любовь Ивановна, Осокина Этери Сергеевна, Климова Наталья Юрьевна, а также врачи, ученые, инженеры...

Сегодня школа не снижает планку качества организации учебно-воспитательного процесса. Директор МАОУ СОШ № 1 с. Александровское Татьяна Меньшикова убеждена: роль школы в становлении личности и гражданина в современных условиях возрастает.

В системе подлинных ориентиров

«В воспитании человека важно добиваться, чтобы нравственные и моральные истины были не просто понятны, но и стали бы целью жизни каждого человека, предметом собственных стремлений и личного счастья».

(Свадковский И.Ф.)

Нельзя отрицать тот факт, что современное общество переживает нравственный кризис, и страдают от этого прежде всего дети.

- С экранов телевизоров, в Интернете идет большой информационный поток, который по сути антивоспитателен, и дети, в силу возраста, не могут относиться к нему критически, - отмечает Татьяна Меньшикова. - Нравственная и духовная составляющая зачастую отсутствует и в семьях, где родители ориентированы на внешние проявления благополучия их детей, а не на их нравственные качества. Многие родители для детей - не авторитет, это место занимают популярные кумиры, у которых много денег, но нет представления о морали, не развит интеллект, не развита речь. Педагогам трудно противостоять системе, но мы пытаемся донести до ребят, что такие установки - ложные и не приносят счастья. Человек должен думать о тех, кто рядом с ним, ставить себя в позицию другого человека, уважать его мнение.

Нравственное воспитание реализуется в ходе преподавания ряда дисциплин (например, литературы, курса «Вокруг тебя мир») и в процессе различных мероприятий. Как отмечает заместитель директора по воспитательной работе СОШ № 1 с. Александровское Наталья Катмакова, школа каждый год активно участвует в Макариевских образовательных чтениях, которые всегда проводятся очень широко, с привлечением школьного радио, участием в конкурсе рисунка «Красота Божьего мира», выступлением на конференции. В ноябре также состоялся квест, приуроченный ко Дню народного единства. В школьном музее была открыта фотовыставка «Дети Гражданской войны». Представленные на ней материалы о детях, переживших голод, лишения, потерю близких, оставляют глубокий след в душах ребят, поскольку и в наше время никто не застрахован от подобных человеческих трагедий. Доказательством чему являются события на Украине и Сирии.

Ежегодно александровские ребята принимают участие в акции «Твори добро», благотворительной «Осенней ярмарке»… Особое внимание отводится воспитанию милосердия. Школьники посещают местный детский приют, Дом ветеранов, помогают пожилым односельчанам чистить снег, берут шефство над учеником-колясочником - посещают его на дому, дарят книги, общаются.

Обучение в ногу со временем

Что касается образовательной деятельности, то она соответствует требованиям ФГОС и отвечает на самые актуальные запросы общества. Так, в 2018 году СОШ №1 села Александровское вошла в целевую программу Томской области по повышению финансовой грамотности населения и стала одной из областных площадок по реализации данного направления деятельности. Запланирована серия мероприятий, в том числе курс по финансовой грамотности в рамках работы пришкольного лагеря.

- Первую профильную смену мы провели во время осенних каникул, - рассказала руководитель лагеря Бакулева Наталья Александровна. - Работой были охвачены 25 учащихся с 4-х по 6-е классы, в том числе дети из малообеспеченных, многодетных и замещающих семей, дети с ОВЗ. Кроме оздоравливающих мероприятий ребята ежедневно получали знания по управлению личными финансами и планированию семейного бюджета. Обучение проходило в виде игровых занятий, и его завершил квест.

Главные задачи развития Александровской СОШ №1 определены в Программе развития на 2018-2023 годы. Прежде всего, это введение ФГОС для детей с ограниченными возможностями здоровья и умственной отсталостью; поддержка талантливых детей; духовно-нравственное воспитание учащихся; совершенствование кадрового потенциала. К сожалению, развитие ряда направлений серьезно осложняют географическая отдаленность самого северного района Томской области, невозможность принимать участие во многих мероприятиях в областном центре и других регионах. Тем не менее александровские педагоги делают все возможное, чтобы школьники получали качественное образование и могли полноценно реализовывать свои способности.

Клуб веселых и находчивых

В КВН с удовольствием играют школьники всех возрастов. Опытные команды выступают на престижных площадках в разных регионах России. Фото из архива МАОУ СОШ № 1 с. Александровское.

Школьная жизнь - особый мир, где находится место и серьезным вещам, и творчеству, и веселью. Александровская СОШ №1 по праву гордится своим кавээновским движением, начало которому было положено в 2012 году Рафаэлем Сайфулиным. В 2013 году проект «Школьный КВН» (его авторами стали выпускники Крист Илья и Карпуничева Софья) победил в муниципальной акции «Я - гражданин России» и был признан призером областного конкурса социальных проектов. В том же году школьная команда «Кипиш» покорила Париж, завоевав один из Кубков в VIII Международном фестивале детского и юношеского творчества «Цветик-семицветик». К настоящему времени кавээнщики из творческого объединения Junior Александровской школы имеют большой опыт выступления на многих площадках, в том числе на Всероссийской юниор-лиге в Анапе. В школе действует много команд, даже родители учащихся вовлечены в кавээновское движение: в составе команды «Предки и детки» они выступают на последнем звонке. Шестой год школа проводит фестиваль КВН «Золотой Чайник», который с удовольствием посещают все жители Александровского. В 2019 году очередной праздник юмора в селе состоится 25 января, в День студента.

Очевидно, что накануне своего 95-летнего юбилея Александровская СОШ №1, как и прежде, молода душой, полна планов и интересных задумок. Годы не стоят на месте, меняются поколения учеников и педагогов, но суть школы остается прежней - трудолюбивой, дружелюбной, чуткой к окружающему миру. Этому стоит поучиться!

Татьяна Листкова.