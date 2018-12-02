Не работать «на чужого дядю»

Женщинам приходится преодолевать массу общественных установок, сводящихся к одному: не женское это дело. Однако есть сферы, где женщины чувствуют себя как рыба в воде. Это, например, пищевая и легкая промышленность, гостиничный и туристический бизнес, индустрия красоты. Подобные виды занятий соответствуют женской сути – хлебосольной, гостеприимной, заботливой...

По данным Росстата, доля женщин в общем числе предпринимателей в России составляет 34%. И их могло бы быть больше: согласно опросам, начать свое дело хотят более половины тружениц по найму, но боятся из-за кажущегося им недостатка профессиональных знаний.

К счастью, есть представительницы прекрасного пола, которые более решительны. Две такие истории мы узнали с подачи Центра занятости населения города Асино, который имеет успешный опыт работы по развитию предпринимательства среди женщин. Героини, о которых мы расскажем, замечательны тем, что обе не имеют специального образования и большого трудового стажа в выбранных им сферах. Но однажды они приняли твердое решение, и дело пошло. Правильно говорили древние: дорогу осилит идущий.

Когда вкусно, покупатели найдутся

Продукция Марии Козловой в короткие сроки завоевала признание земляков.Фото: Из личного архива героя публикации

Вот уже два года жизнь Марии Козловой связана с ООО «Технологии качества», которое производит мясные полуфабрикаты. На сторонний взгляд, начинать бизнес в такой сфере было шагом отчаянным, ведь конкуренция на этом рынке - жесточайшая и, прежде всего, со стороны настоящих пищевых гигантов. Однако пельмени, котлеты, биточки, тефтели и другие изделия нового асиновского цеха довольно скоро нашли путь к сердцам земляков. Конечно, через желудок: покупатели по достоинству оценили вкус продукции.

- У нас все натуральное – мясо, соль, перец, лук. Ручная лепка. Еще люди говорят, что наше тесто очень вкусное, делаем его по собственной рецептуре, - делится деталями Мария Сергеевна, и очевидно, что своим принципам молодой цех следует неукоснительно - продукция в магазинах не залеживается. Более того, полуфабрикаты «Технологии качества» продаются не только в Асине, но и селах Батурино, Тегульдет, Первомайское. Кроме соседних районов, в сфере интересов Марии – областной центр. Опыт уже есть: в прошлом году предприятие торговало в Томске на ярмарках выходного дня, и горожане приняли продукцию положительно.

По образованию Мария Козлова – экономист, закончила Томский архитектурно-строительный университет. Кулинарией, по ее признанию, никогда не увлекалась. Но, создав цех полуфабрикатов, теперь занимается им с полной самоотдачей. На стадии идеи бизнеса опасения у будущей предпринимательницы были, но начать помог Центр занятости: в статусе безработной женщина вошла в программу самозанятости и получила субсидию в размере 58,8 тысячи рублей. Средства пошли на покупку оборудования – тестомеса, тестораскатки и прочего. Помогла госструктура и с подбором персонала. На работу были приняты два наемных работника, девушка, правда, недавно ушла в декрет, но мужчина трудится до сих пор – занимается изготовлением фарша.

Работает цех с 8 до 17 часов, но, если есть заявки, трудиться приходится и в праздники, и в выходные. Супруг и дочь Марии поначалу к такому положению дел относились без воодушевления, но теперь домашние привыкли: любая работа требует сил и усердия.

Волшебное преображение одежды

О том, как брюки превращаются в элегантные шорты, все мы знаем из фильма «Бриллиантовая рука». Клиенты швеи Виктории Якимовой убеждены, что у нее руки – золотые: она может превратить что угодно во что угодно. Талант к шитью, видимо, был подарен ей свыше при рождении.

- Все детство провела с лоскутками. Мы жили возле ателье, которое время от времени избавлялось от обрезков ткани. Я знала эти дни, забирала понравившиеся остатки и шила из них одежду для кукол, - с юмором вспоминает Виктория. – Постарше начала перерабатывать на себя мамину одежду. В семье нас было трое детей, а швейная машинка была электрическая, очень шумная, поэтому по ночам я работала так: рукой крутила колесо и шила по стежку. Могла просидеть всю ночь, но зато утром выходила в обновке. В выпускном классе уже полностью ходила в своей одежде.

Виктория Якимова в ремонте одежды находит простор для творчества.Фото: Из личного архива героя публикации

Несмотря на страсть к шитью, Виктория не получила образование по этой специальности. Швейной практики ей хватало по жизни: родилось трое сыновей, а мальчишки, известно, как любят рвать вещи. Многодетная мама шила для семьи и для знакомых, потом все же решилась устроиться в ателье. Проработала недолго из-за уровня оплаты. Пришла мысль: не открыть ли свое ИП?

- Думала, что в начале в минусах буду, лишь бы на кусок хлеба заработать, но на деле все получилось лучше, - рассказывает швея.

На субсидию от Центра занятости купила распошивальную и другие машины, профессиональный стол и утюг с парогенератором. Найти помещение в аренду подешевле помогла одна из клиенток. И пошла работа! Предприятию еще нет и года, а пик объемов для хозяйки, которая трудится одна, уже достигнут. Безо всякой рекламы, кроме «сарафанного радио»: люди, обратившись раз, приходят снова и другим советуют. Чаще обращаются для ремонта одежды, пошива штор и постельного белья. Виктория с душой и вниманием относится к каждому клиенту, и, конечно, ее мастерство вносит лепту в репутацию. Бывает, что, увидев удачно отремонтированную вещь, человек восклицает: «Этого не может быть!». Как-то всего за ночь Вика взялась перешить платье для девочки из маминого. Уже утром мастерица принесла заказ клиентке на дом, чем повергла ее в изумление: «Как такое возможно?». Случаи из практики хозяйка мастерской рассказывает не из гордости за себя, а потому что любит, когда клиенты остаются довольны. Ее ИП – тот случай, когда человек занимается делом, которым всецело увлечен, и это приносит результат. Свою мастерскую Виктория Владимировна называет не «работой», а «кабинетом релаксации» - шитье приносит ей успокоение и радость.

- Программа самозанятости населения у нас пользуется спросом, все финансы, выделенные на нее на 2018 год, уже распределены среди безработных граждан, открывших свое дело. Воспользовались финансовой помощью 17 человек, - рассказывает и.о. директора Центра занятости города Асино Антонина Матушкина.

В части развития предпринимательства Антонина Викторовна отмечает тесное сотрудничество с Асиновским бизнес-центром, который желающим открыть свое дело помогает подготовить бизнес-план, консультирует по разным вопросам, включая налогообложение, проводит семинары и тренинги. Начинающие предприниматели всегда чувствуют поддержку, и это очень важно.

Татьяна Листкова.