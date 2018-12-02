Связанные единым прошлым

Наш регион и Польшу издавна связывало много общего. В 19-м веке, когда они были частями Российской империи, многие предприимчивые поляки приезжали в Сибирь, чтобы остаться здесь. Например, конфетную фабрику в Томске основал поляк Бронислав Бороздич. Фабрика, кстати, так и называлась до революции - «Бронислав». Выходцами из Польши были и двое из первых четырех профессоров открытого в 1888 году Томского университета. Здесь же художник Казимир Зеленевский открыл первую художественную школу. Когда до Томска прокладывали железную дорогу, инженерами на ней были немцы и поляки. За щедрыми наделами земли во время Столыпинской реформы приехали выходцы из города Белосток и других восточных регионов Польши. В сибирской тайге они основали деревню с одноименным названием. До недавнего времени в селе Белосток Кривошеинского района Томской области располагался один из двух самых старых костелов в России. К сожалению, в апреле 2017 года он сгорел.

Но не все поляки приезжали в Томскую область добровольно. В 30-х и 60-х годах 19-го века после так называемых польских восстаний многих недовольных в качестве наказания сослали сюда. Кроме того, семьи поляков в начале Второй мировой войны с приграничных территорий вывозили как «неблагонадежных».

Крепкая связь двух Белостоков

Между двумя Белостоками, польским и сибирским, до сих пор налажена связь. В наши дни с российской стороны она существует во многом благодаря Василию Ханевичу – выходцу из этого села и директору Томского мемориального музея «Следственная тюрьма НКВД». Историям репрессий жителей этого села посвящены некоторые экспозиции музея.

Детей русского Белостока приглашали погостить в польских семьях. Инициатива исходила от учителя географии одной из школ польского Белостока. Правда, к сожалению, родители сельских ребятишек не смогли оформить загранпаспорта, поэтому пришлось отправить детей городских - из Томска. В следующем году такая делегация вновь отправится в Польшу.

Связь между городом и селом в разных странах помогает поддерживать и томская католическая община. Как рассказал нам ее настоятель отец Войтек Зиолек, летом к детям приезжают миссионеры из Европы, главным образом – из Польши. Вместе с монахинями из томского прихода они организуют для сельских детей лагерь неполного дня. С ребятишками играют, а также рассказывают им о Боге. Католики помогают белостокцам и материально. Жителям покупали коров с условием, что их потомство они будут дарить кому-то бесплатно. Кроме того, детям бесплатно привозили вещи и канцелярские принадлежности.

- Мы более 20 лет наблюдаем село Белосток. Раньше там был замечательный клуб, просторная школа, библиотека. Мы организовывали в 90-е годы замечательные праздники. Больно смотреть на то, что происходит сейчас – все приходит в упадок, - поделилась с нами председатель Национально-культурной Автономии поляков города Томска «Томская Полония» Александра Гузеева.

Помимо Белостока польская община не помогает другим «польским» селам в Томской области. Причина проста – они уже не сохранились.

Больше всего хотят увидеть тайгу

В Томске связи с Польшей налажены давно. В нескольких средних школах изучается польский язык, в частности, в гимназии № 26. Именно делегация из этой школы вновь отправится в польский Белосток. Кроме того, гимназисты каждый год участвуют в конкурсе, организуемом Консульством Польши в Иркутске «Родина, знаю ли я тебя?», а в честь 100-летия независимости Польши декламируют художественные произведения на польском языке.

Изучается польский язык и в вузах. В Томском государственном педагогическом университете действует совместная магистерская программа – за 2 года студент заканчивает 2 вуза – польский и русский. Половину срока он учится в Томске, половину – в Польше.

По словам декана факультета иностранных языков ТГПУ Александры Гузеевой, с польскими партнерами отношения складываются лучше всего, ведь культура наших стран очень близка.

- То, что мы видим и слышим по телевизору на фоне политических событий, отнюдь не означает, что нельзя плодотворно сотрудничать, допустим, вузами. В томских вузах, ТГУ, ТПУ и ТГПУ, обучаются студенты из Польши, изучающие русский язык. Учить иностранные языки едут в Польшу русские студенты. Есть летние и зимние школы для молодых ученых, - рассказывает Александра Валерьевна.

В Томске польские студенты обожают маршрутки, потому что за проезд в них можно заплатить непосредственно водителю и не нужно переживать о том, что не успел купить «абонемент» или талон на проезд. Еще они обожают в Томске молочные продукты и «узбечки». Молодые люди стараются попробовать как можно больше блюд разных национальных кухонь.

А вот людям среднего возраста и старше нравится в Томске природа. В Тимирязево они все время спрашивают: «Это уже тайга?» Она для них представляется каким-то магическим местом, сопоставимым с Тибетом. Но в первую очередь они ценят в Томске возможность откровенного общения, новых знакомств. Они всегда находят здесь если не родственников, то друзей.

Многие национальности внесли свой вклад в развитие Томской области, и без них любой регион не стал бы таким, каким является сейчас. И все же любопытно, что, по исследованию иркутских историков, каждый пятый коренной житель Сибири имеет польские корни. Правда, немногие об этом знают. По данным же Всероссийской переписи 2002 года, в Томской области проживает 1307 человек, указавших в графе национальность «поляк/полька».

Елена Чечнева.