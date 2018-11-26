Снег и сильный ветер вновь ожидаются в Томске

По сообщению томского гидрометцентра, днем 26 ноября в Томске столбик термометра упадет до -15 градусов днем. Ночью синоптики обещали порывы ветра до 20 м/с. Также в городе пройдет небольшой снег, а на дорогах местами будет гололедица.

В Томской области днем температура опустится до -18, в отдельных районах - до -28.

Напомним, из-за сильного снегопада САХ работал в воскресенье, 25 ноября, в усиленном режиме. Муниципальное предприятие задействовало в уборке 168 единиц техники и 130 дворников. Во всех районах Томска расчистки внутриквартальных и внутридворовых проездов подключали дополнительную технику подрядчиков.

Тем не менее, во дворах застряло более 100 машин. Очевидцы в соцсетях даже писали о том, что в районе Путепровода в снежный плен попал автобус. Пассажирам пришлось подтолкнуть его, чтобы продолжить поездку.