2018-11-25T18:57:17+03:00
Происшествия

Из-за снегопада в Томске сегодня застряло более 100 автомобилей

В связи с высоким спросом выросли цены на проезд в такси
Софья СЕВОСТЬЯНОВА
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Проехать по снежным заторам могут только автомобили с высокой подвескойПроехать по снежным заторам могут только автомобили с высокой подвескойФото: Предоставлено "Комсомолке"
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В этом году в городе выпало аномально много снега. И если спецтехника САХа еще справляется с уборкой дорог, то внутриквартальные проезды превратились в настоящую ловушку для водителей. Сегодня зафиксировано небывалое количество застрявших во дворах автомобилей – более 100. По идее, уборка придомовых территорий – епархия управляющих компаний. Но далеко не везде УК с этим справляются. Снежная каша на дорогах в спальных районах привела даже к тому, что в «плену» оказался пассажирский транспорт. Так, по словам местных жителей, написавших в соцсетях, в районе Путепровода сегодня застрял автобус. Пассажирам пришлось подтолкнуть его, чтобы продолжить поездку.

Как отметили в мэрии, «Спецавтохозяйство» работает в усиленном режиме. Бригады продолжают разметать снег с проезжей части и посыпать улицы песком и солью. За прошедшие сутки на уборку было выведено168 единиц техники, а на снегоотвалы вывезено 3491 тонна снега.

Томичей просят отнестись с пониманием к сложившейся ситуации и не парковать автомобили в местах работы снегоуборочной техники.

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