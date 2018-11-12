Свободные люди, свободные лошади

Уже два года «Конный дворик» в селе Старая Ювала является желанным местом «паломничества» для детворы Кожевниковского района и не только его. На экскурсии и коррекционно-развивающие занятия привозят сюда ребят и горожане, причем взрослые - родители и педагоги - охотно разделяют детский восторг от общения с местной природой и ее обитателями.

Проект, который реализуется на базе «Конного дворика», называется «Живое тепло», что отражает любовь инициаторов проекта ко всему живому. Имеется здесь контактный мини-зоопарк из кошек, собак, декоративных кроликов, козликов, даже ручной хорек есть. Большинство - «отказники», ставшие ненужными прежним хозяевам. Каждую добродушную животинку можно погладить и угостить внусненьким. Но, конечно, в центре внимания всех приезжающих – лошади, они - полноправные участники общения: понимающие друзья, учителя, врачеватели.

Вперед, на волю и просторы!

Еще несколько лет назад владелица «Конного дворика» Вера Волкова и представить не могла, что станет хозяйкой такого хлопотного «поместья». Жила в городе Северске, получила образование юриста, работала в музтеатре и в своей фотостудии, вместе с мужем Вадимом воспитывала троих детей. Однако в душе у нее всегда была страсть, далекая от городской суеты, - любовь к лошадям. Это чувство Вере передалось от отца, известного деятеля культуры и искусства Юрия Плешкова. Долгое время он возглавлял Северский музыкальный театр, а затем городской природный парк, где действовала конная секция. Впервые Вера села на лошадь в 5 лет, и с тех пор благородные животные навсегда стали частью ее жизни. У Юрия Алексеевича было пять собственных лошадей, содержавшихся на арендованной территории. Когда в 2016 году отец ушел из жизни, Вера не смогла с ними расстаться, и ее семья решилась на неожиданный шаг – перебраться в село. Выбор пал на Старую Ювалу, в 30 километрах от Кожевникова: здешние окрестности подкупили неповторимой красотой природы, просторами и речкой Баксой. Волковы сразу поняли: вот он, рай, и для них, и для лошадок. Поселились в доме, который купили у другой многодетной семьи, стали обживаться.

- Первая зима 2017 года выдалась тяжелой, было очень холодно, нам не хватало соломы, и мы бросили клич о помощи. Отозвалась Кожевниковская школа №2, ребята и учителя привезли солому, мы провели для них свою экскурсию, так началась наша деятельность, - рассказывает Вера Волкова. - Среди ребят был один мальчик с ДЦП, когда я увидела его глаза, я поняла, чем хочу заниматься. Стала интересоваться иппотерапией. Ранее слышала о ней, но не представляла, насколько она благотворна!

Доктор Лошадь Перс и компания

Инициативу поддержала администрация Кожевниковского района, которая помогла найти спонсоров для обучения Веры в Санкт-Петербурге, и в настоящее время она является единственным в Томской области дипломированным специалистом по иппотерапии и тренингу терапевтических лошадей. В «Конном дворике» находят помощь дети-инвалиды, дети с ОВЗ. После курса занятий они начинают лучше двигаться, ходить, разговаривать, общаться.

– Результаты потрясающие, - отмечает Вера Волкова. – Наши лошади хорошо подходят для терапии - они добронравные, невысокие, и у них интересная пегая масть. Практически все лошадки воспитаны мною с рождения.

Своего любимца дети обожают за терпение и доброту и называют ласково «Персик». Фото из архива Веры Волковой.

Всего в хозяйстве пятеро лошадей: мерин Перс, его братья Плакат и Патрон, а также кобыла Матильда, которая недавно впервые стала мамой. «У нас родился лошадиный ребенок», - сообщила о событии Вера, которая всех подопечных называет своими «ребятишками». Еще одного «чудного малыша» хозяйке нынче подарили мама и брат на день рождения – пони Пашку.

Главный мальчик в табуне – это Перс. Идеальная терапевтическая лошадь. Он лоялен ко всем, прощает детям вырванные волосы, кусание, выворачивание хвоста, на нем можно сидеть, лежать, сидеть задом наперед... Персик воспитан специально для работы с детьми, настоящий Доктор Лошадь.

В этом году на семинаре в Питере Вера увлеклась еще одним направлением работы – ипповенцией – психологическим течением, связанным с развитием личности посредством общения с лошадьми. В августе провела первый командообразующий тренинг для компании ООО «ПРО-ЭКСПРЕСС» из Томска. Горожане от тимбилдинга на природе получили массу прекрасных впечатлений.

«Огромное спасибо за позитив и яркий букет эмоций. Познакомившись с вашими лошадьми, каждый понял, что ему необходимо развивать в себе, и что немаловажно, укреплять силу духа. Желаем успешного и стремительного развития вашему центру «Живое тепло», чтобы радовать и «оживлять» большее количество людей! Пусть ваше дело расширяет свои границы как можно дальше и шире! - с благодарностью и уважением отозвались сотрудники компании.

Счастье – это когда тебя понимают

Сейчас Вера Волкова считает себя абсолютно счастливым человеком.

- Я наслаждаюсь тем, что занимаюсь делом, которое люблю, - говорит она, хотя признается: порой приходится сложно. Но надежная опора – ее семья, муж и дети. Старшая дочь, 14-летняя Алена, уже учится тренировать лошадей, наверное, помогает ее собственная спортивная настойчивость – девушка занимается легкой атлетикой, выигрывает призовые места на соревнованиях.

14-летней Алене любовь к животным передалась «по наследству». Фото Веры Волковой.

Юная художница, 8-летняя Виктория, помогает родителям управляться с большим хозяйством. Сын Даниил, несмотря на свои 5 лет, также отличается завидным трудолюбием.

Большое внимание Волковым оказывает районная администрация и лично куратор проекта «Живое тепло» первый замглавы района по социальной политике и стратегическому развитию Александр Малолетко. Общими усилиями и при поддержке ООО «Пивоварня Кожевниково» и спортивного гипермаркета «Декатлон» в райцентре в День защиты детей состоялся праздник «Лето с «Конным двориком», в котором приняли участие библиотеки района, Центр культуры и досуга, а также друзья проекта из Томска - Максим и Римма Пак, Евгений Шевелев, Юлия Полещук, волонтеры, обеспечившие великолепную развлекательную и культурную программу.

В летние каникулы вплоть до 30 августа Вера Волкова работала со школьниками из Кожевникова в рамках выездных занятий. В настоящее время проводит индивидуальные занятия в Старой Ювале.

- У нас большие планы по развитию, - делится инструктор, - нужен крытый манеж, чтобы заниматься в непогоду, хотим развивать единственный в Томской области Центр иппотерапии и адаптивной верховой езды. Пока это все затруднительно по финансам: то, что мы зарабатываем, хватает только на правильное питание животных. Планируем зарегистрировать НКО, облегчить работу со спонсорами, мы рады любой помощи! Общение с лошадьми дает не только физическое, но и психологическое развитие детям. Дети - наше будущее, и формировать его нужно всем вместе.

Татьяна Листкова.