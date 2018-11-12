На краю географии, но в центре событий

Есть расхожая фраза: «Нарым - не Крым», подчеркивающая суровые реалии одной из территории Томской области. Село Александровское находится в полтора раза дальше Нарыма, практически на самом севере карты региона. Современный уклад жизни появился здесь по единственной причине – необходимости освоения богатых нефтегазовых ресурсов. Каждый из тружеников Севера достоин уважения, но особой благодарности заслуживают учителя, которые вдали от «большой земли» используют все возможности, чтобы дать детям знания и воспитание, достаточные для успешной реализации во взрослой жизни.

Передовой опыт – в практику

Стабильно высоких результатов в образовательной деятельности добивается средняя общеобразовательная школа №2 села Александровское. Так, в прошлом учебном году среди ее выпускников 22% стали золотыми медалистами, многие получили высокие баллы за сдачу ЕГЭ. Лучшие результаты в районе по истории, обществознанию, информатике, литературе показали: Чемеркин Иван, Сысоенкова Ирина и Благинина Елена.

- Работая в отдаленной школе, мы активно используем технологии дистанционного обучения, как для повышения квалификации учителей, так и для внедрения передовых методик в обучение школьников, - определяет один из факторов успеха учреждения директор МАОУ СОШ №2 Евгения Гафнер. – Например, наши педагоги участвуют в региональной программе профессиональной адаптации и развитии молодых учителей «Три горизонта», в рамках которого осуществляется сетевое взаимодействие учителей-наставников и молодых специалистов. Недавно наша школа стала экспериментальной площадкой на базе ТГПУ по дистанционному освоению новых педагогических технологий «Управление образовательным процессом с использованием технологий смешанного обучения». В этом направлении плодотворно сотрудничаем с профессором Е.Е. Сартаковой. В числе немногих северных школ мы вошли в программу Открытого молодежного университета по развитию интеллектуальных способностей учащихся. При поддержке ТОИПКРО внедряем электронные образовательные ресурсы Matific в изучение математики, «Физикон» - физики, астрономии.

В этом учебном году Александровская СОШ №2 подошла к совершенствованию обучения предмета «Финансовая грамотность»: начата апробация внедрения соответствующих модулей в преподавание других предметов – обществознание, математику, географию… По словам заместителя директора школы по учебно-воспитательной работе Марины Соловьевой, такой подход поможет детям лучше понимать межпредметные связи и повысить уровень подготовки к ЕГЭ.

Еще одним направлением, которое серьезно развивает учреждение, является робототехника, которой дети имеют возможность заниматься с 1-го класса.

Занятия робототехникой – высоко востребованы у ребят, школьники осваивают предмет с большим удовольствием. Фото из архива МАОУ СОШ №2 с. Александровское.

Благодаря администрации Александровского района, СОШ №2 приобрела два вида комплектов для занятий - LEGO WeDo и новое поколение наборов - EV3. Занятия с детьми проводит три педагога, и 30 октября учащиеся Александровской школы №2 под руководством учителя физики Елены Зубковой приняли участие в областных соревнованиях по образовательной робототехнике на Кубок губернатора. Авиаперелет в Томск обеспечен за счет районного бюджета.

Патриотизм не «для галочки»

Важной частью работы с детьми (а всего их 280 человек) коллектив школы №2 села Александровское считает патриотическое воспитание. Причем, понятие патриотизма воспринимается широко - от уважения к истории, культуре малой родины до формирования активной гражданской позиции.

- Если мы этого не заложим, кто это сделает? – поясняет Евгения Гафнер. - Сейчас очень сложная жизнь, люди часто озлоблены, дети в школе должны в первую очередь черпать уверенность, что не все так плохо, что все в наших руках, мы можем все изменить и сделать жизнь лучше.

Замечательно, что воспитательная работа в школе далека от морализаторства. Мероприятия проходят дружно, с хорошим настроением (а то и с угощением!), открыто, с привлечением родителей, друзей и коллег из других учреждений. Так, в сентябре в СОШ №2 стало традицией проведение Осенней Ярмарки, где помимо торговли своими кулинарными и прочими изделиями, каждый класс творчески представляет знание истории и народных обычаев.

На Осенней ярмарке каждый класс творчески представляет знание истории и народных обычаев. Фото из архива МАОУ СОШ №2 с. Александровское.

Нынче были представлены различные торговые ряды: Казачья усадьба, Рыбацкое подворье, Хантыйская изба, Княжеский двор и другие. Традиционным для школы стало и празднование Покрова – это яркое мероприятие с элементами фольклора, конкурсом чтецом и рисунков также формирует у ребят интерес к отечественной культуре, внимание к красоте родной природы. Ежегодно в мае в районном доме культуры проводится Слет учащихся школы, проходит он ярко и нестандартно, в 2017-2018 учебном году его темой стал «Бал цветов», который с удовольствием посетило много гостей.

Педагоги ценят инициативу ребят и доверяют ей. В рамках проектной деятельности одна из команд учащихся победила в открытом конкурсе на разработку школьного Герба, и теперь он является официальным символом учреждения. В этом году будет объявлен аналогичный конкурс на разработку школьных грамот, планируется разработка школьного флага.

Во многих акциях и проектах учащихся СОШ №2 проявляется бережное отношение к своему селу и землякам. Например, уж несколько лет участники движения ЮСП (Юный страж порядка) посещают Дом ветеранов, радуют пожилых людей концертными номерами и подарками и отнюдь не только в День старшего поколения.

Ежедневно закладывая основы нравственности в своих учениках, учителя конечно же хотят, чтобы после получения профессии, те возвращались на родную землю. В этом отношении педагоги подают детям личный пример: в коллективе Александровской школы №2 трудится немало ее выпускников, в том числе среди молодых педагогов. Достойно проявляют себя выпускники и в других сферах. А это значит, что не зря их учителя в своей работе руководствуются словами древнегреческого историка Плутарха: «Какие дети рождаются, это ни от кого не зависит, но чтобы они путем правильного воспитания сделались хорошими – это в нашей власти».

Татьяна ЛИСТКОВА.