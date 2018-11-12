Кролики как бизнес и привязанность

У людей моего поколения слово «кролики» вызывает ассоциацию, от которой непросто отделаться уже лет двадцать: «…Кролики – это не только ценный мех…». И ничего в ней нет смешного, кролики - это действительно и ценный мех, и диетическое мясо, и очень милые существа. Тысячи советских детей выросли в легких и теплых кроличьих шубках, а уж без шапки кроличьей и представить детство в те времена было невозможно. Кроликов держали подчас даже жители многоквартирных домов в райцентрах и поселках городского типа. Устраивали крольчатники в сараях и охотно выращивали пушистых зверьков.

Тысяча шустрых

Житель Березкина Юрий Птахин наверняка тоже в детстве любил поглядеть на кроликов и, когда решил организовать собственное крестьянско-фермерское хозяйство, выбор остановил именно на этих животных. Уже пять лет его кролиководческая ферма работает в Томском районе, снабжая всех желающих своей продукцией. Это и живые кролики (их часто покупают те, кто решил разводить пушистиков на даче или в личном подворье), и мясо - спрос на него держится постоянно. У Птахиных есть свой круг заказчиков, регулярно покупающих крольчатину. Юрий Станиславович сам привозит ее покупателям. Цена за кг сейчас меньше 400 рублей, это устраивает всех, знакомых с качеством продукции.

Сейчас на ферме у Птахиных кроликов больше тысячи. Юрий Станиславович охотно показывает свое непоседливое хозяйство – вот молодые кролики из новых пометов, вот самцы-производители, а вот и главные героини – будущие мамочки-крольчихи! На «женской половине» крольчатника в клетках у некоторых самочек лежат… обычные кубики, какими дети играют. А тут они обозначают отсеки, в которых живут крольчихи, которые в ближайшее время принесут потомство. Некоторые рожают рекордное количество крольчат – 16 детенышей!

Юрий Птахин о кроликах рассказывать может очень долго. Он совсем не жалеет, что когда-то его семья решила купить эту ферму у предыдущего хозяина. Тогда производство было приостановлено, покупали просто помещение, в котором можно развивать бизнес, если получится. Сперва располагали всего одним племенным кроликом по кличке Лабус, остальных приобрели сами. Заказывали в других регионах, привозили с Алтая. Предпочтение оказывают калифорнийской породе.

Тепло, светло и чисто

Всю работу на ферме ведет сам Юрий с женой Натальей и сыном Михаилом, студентом медуниверситета. Он со школьных лет помогал родителям и сейчас, когда на учебу приходится ездить в город, успевает заниматься кроликами. Есть на ферме и один наемный рабочий, ведь надо вовремя кормить животных, убирать, обеспечивать порядок, следить за благополучным приростом поголовья. Тонкостей в этом бизнесе много: кроликам нужны хорошие условия, тепло, чистота, уход. На ферме все организовано так, что работа идет слаженно и требует на каждом этапе минимум усилий.

Начав бизнес, Птахины первым делом провели реконструкцию. Деревянные клетки заменили на сетчатые металлические, легкие и удобные. Их гораздо проще убирать и обрабатывать перед заселением новых жильцов. Также была заменена автоматическая система поилок, появились оцинкованные кормушки.

Заходишь в просторный ангар крольчатника и поражаешься чистоте и организованности производства! Так бы и любовалась бесконечно на ушастое поголовье, что копошится в клетках. Красивые, ухоженные, упитанные. На бирке возле каждой клетки – кроличьи «паспорта». Дата рождения потомства, с кем спаривалась крольчиха, когда ей были сделаны прививки… Порядок в документах идеальный. У клетки с молодняком можно понять, каких кровей зверек и куда он предназначен – на мясо или на племя. Конечно, большая часть крольчат предназначается для праздничных столов томичей и жителей близлежащих поселков.

Но почти три сотни из обитателей этих ангаров будут жить долго и благополучно. Это племенные самочки и тщательно отобранные самцы. Лучший из них – Барнаул, привезенный с Алтая, не отстают от него Ермолай, Лорик, Зингер, Дублер… Клички «отцам» хозяева придумывают с азартом, ведь они долго будут на слуху. А вот крольчихи обходятся цифровыми шифрами.

Покупать у Птахиных крольчатину можно смело - производство тщательно контролируется на предмет соблюдения всех норм и правил. Из города приезжает опытный ветеринарный врач. Есть свой убойный цех, где идет забой и подготовка тушки к продаже. Кто-то предпочитает охлажденную крольчатину, кто-то берет впрок замороженную. Приезжают покупатели из города и сами, специально, чтобы выбрать себе кролика и купить его по цене производителя, налаживается и сотрудничество с торговыми сетями.

Грант на развитие

- Мне нравится эта работа, всем рекомендую кроликов, – говорит Юрий, – и как продукт, и на разведение. Идеальный вариант для дачников, можно весной купить у нас крольчат, откормить, иметь отличное свое мясо, а после зимнего перерыва, в начале нового дачного сезона, начинать все снова. Сейчас многие так делают, у нас сложился уже некоторый актив таких постоянных покупателей «живого товара». А если есть проблема с забоем, можно воспользоваться нашим цехом.

Планов у КФХ много, будет расширяться ассортимент – площади позволяют завести небольшой птичник. В прошлом году хозяйство выиграло грант «Начинающий фермер», на постройку нового ангара для размещения кроликов ему были выделены средства, к которым Птахин добавил 10% своих денег. Отличный второй ангар с новой системой вентиляции уже появился рядом с первым. В полтора миллиона обошлось это помещение. Со временем в нем будут разводить еще кур, индеек, цесарок.

Работа Птахиных не раз была отмечена наградами на районном уровне. Грантовые средства стали хорошим подспорьем, позволив крепко встать на ноги. «Кроликами буду заниматься всю жизнь», - уверенно говорит Юрий, хотя ему поступали выгодные предложения применить свою энергию и в других делах. Но он верен кролиководческой ферме – делу, в которое вложил душу, которым они занимаются всей семьей. То, что можно передать в наследство внукам и правнукам.

Оксана Чайковская