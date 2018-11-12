Томск без татарина как космос без Гагарина

История томской земли неразрывно связана с историей татар. Город Томск был основан на территориях местных татарских племен: чатов, эуштинцев, калмаков. На сегодняшний день в регионе татары – вторая по численности национальность после русских, поэтому сохранению татарских традиций уделяется большое внимание.

Играем в «Ашык» и слушаем «Шатлык»!

В октябре Томская областная детско-юношеская библиотека в рамках этнокультурного проекта «Народный календарь: сохранение культурных традиций народов Сибири» провела «Праздник татарской культуры», на котором томичи лучше познакомились с культурой, фольклором и сказками сибирских татар. По традиции на такие встречи, посвященным разным народам, приходит почетный гость и читает с детьми вслух одну из сказок. На этот раз в роли чтеца выступила депутат областной думы Галина Немцева, прочитавшая ребятам татарскую сказку «Три сестры».

Украсило мероприятие выступление ансамбля «Роднички» из Центр сибирского фольклора, исполнившего народные песни, а затем сотрудники библиотеки познакомили гостей с праздниками и обычаями татар, элементами национальной одежды, блюдами татарской кухни. Дети и взрослые поиграли в народные игры «Тюбетейка» и «Ашык». Юная читательница библиотеки Амира Фарукшина рассказала, какие татарские традиции передаются из поколения в поколение в ее семье, а также прочитала стихотворение Зульфии Минхажевой «Письмо бабушке» на родном языке. Порадовала гостей также детская вокальная группа «Шатлык», действующая при Центре досуга Заречного сельского поселения. В исполнении Замиры Трофимовой, Софии Борисовой и художественного руководителя Алисы Курбанбаевой прозвучала песня Василя Фаттахова «Туган як». Исполнили артистки из татарской деревни и танец «Татарские пляски», провели мастер-класс по обучению распространенным танцевальным движениям.

Методист «Центра татарской культуры» города Томска Елена Сафиуллина провела для гостей небольшой урок татарского языка. Дети и взрослые узнали, как по-татарски звучат названия членов семьи и как сказать «здравствуйте» и «до свидания».

- Мы стараемся обо всех многочисленных национальностях, которых живут в Томской области, рассказывать нашим читателям. Вот и на этот раз участники праздника узнали много нового и интересного о культуре татар, увидели красоту их костюма и фольклора. Они могли даже угоститься на торжестве – попробовать символ татарского гостеприимства, настоящий домашний «Чак-чак», - рассказала заведующая отделом иностранной и национальной литературы ТОДЮБ Ольга Дубченко, отметив, что в рамках работы библиотечного Центра этнокультурного образования «Содружество» мероприятия проводятся с участием культурных центров и национальных автономий Томской области.

От мечети до музея: Эушта – живая история

Ближайшие окрестности города Томска и Томский район – места, где татар проживает больше, чем в других сельских районах. И они бережно хранят свою национальную культуру. Например, в поселке Эушта школа стала настоящим музейным центром. В просторном школьном фойе оформлена интересная историко-краеведческая экспозиция «Земля моих отцов». Тут и старинная домашняя утварь, и костюмы, и экспонаты с раскопок… Манекен, наряженный в облачение древнего татарского воина, напоминает о том, какие люди жили в этих местах до прихода русских в Западную Сибирь. Помогли жителям Эушты оборудовать эту экспозицию сотрудники Томского областного краеведческого музея и Томского областного художественного музея. Получилось очень красиво!

Все экспонаты для музея принесли сами эуштинцы: одежду, домашний текстиль, ковры, вышивки, посуду... Их документы, книги, фотографии хранились в семейных архивах, а потом стали общим достоянием. Куратор музея и одна из его активистов – Фаина Курбанбаева может рассказать гостям очень многое и о жителях Эушты, и о татарском народе в целом. Вот старинный вышитый головной убор «колфак» , татарские сапожки – «читтек», потертая домашняя утварь… Каждый предмет из экспозиции может рассказать свою историю. Замечательно, что у нас есть такие музеи и энтузиасты, которые их создают!

Также в Эуште действует мечеть, которую недавно сообща восстановили, все местные жители трудились на ее ремонте. Это одна из самых старых мечетей в области, она действует с 1960-х годов.

Многие жители «татарских» деревень живут на одном месте, на земле своих предков. И бок о бок с ними – представители других национальностей. Так сложилось, и это хорошо. И все гордятся своей памятью.

Оксана ЧАЙКОВСКАЯ.

Это интересно!

В Томской области действует Центр татарской культуры (г. Томск, ул. М. Горького, 35), который возглавляет Халитов Шамиль Камильевич.

Центр популяризует все жанры национального народного творчества, проводит большую работу по возрождению старинных праздников, обычаев, обрядов. Регулярно проходят экскурсии на русском и татарском языках. Наиболее популярны следующие историко-культурные программы:

«В гостях у Карим – бая»

Посещение дворца Карима Хамитова, знаменитого миллионера, томского купца 2 гильдии, конезаводчика и мецената начала XX века, поставлявшего коней к царскому дворцу. Кроме обзорной экскурсии, в программе национальные татарские игры и песни, а также чаепитие с национальным десертом чак-чак.

«Легенды старого дома»

Совершите увлекательное путешествие в прошлое, связанное с прогулкой по усадьбе Карим – бая, знакомство с историей и тайнами обитателей дома, легендами Татарской слободы и старого Томска. И, конечно, всем предлагается угощенье и фотосессия в национальных головных уборах.

«Татарская свадьба»

Театрализованное представление с реконструкцией очень красивого обряда со множеством интересных фактов о культуре сибирских татар, музыкальной программой, фотосессией в национальных костюмах и традиционным застольем.

Проект «Лекц й»

Запущен в октябре по инициативе молодежного клуба «Яшел дингез». Участники за кружечкой чая в хорошей компании обсуждают интересные темы, в том числена татарском языке. Первую лекцию на тему «Борьба с мифотворческом в истории или немного о татарах» прочитал историк из Барнаула Артем Зинатуллин.

По вопросам участие в мероприятиях обращаться в ЦТК по телефону 51-64-99.