Химия - это увлекательно!

31 Окт. 07:00 2018-11-01T06:23:26+03:00

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Крупнейшее нефтяное предприятие области уже не первый раз оказывает спонсорскую помощь Дому природы - так в Стрежевом называют центр. Воспитанники учреждения показывают замечательные результаты на конференциях и соревнованиях областного, регионального и всероссийского уровня. В нынешнем учебном году стрежевчане побывали в Петербурге, Москве, Новосибирске, Томске, Нижневартовске и везде заняли призовые места.

Разумеется, в первую очередь такой результат - это заслуга педагогов, которые не жалеют сил и времени на своих учеников. В частности, увлекательные проекты прорабатывает с воспитанниками в химической лаборатории аспирантка Томского государственного педуниверситета Галина Гуз.

- Помощь АО «Томскнефть» ВНК позволит закупить интересное и дорогостоящее оборудование, которое поможет включить ребят-химиков в исследовательскую деятельность. А в дальнейшем их работы мы сможем представлять на конференциях различного уровня, - говорит директор детского эколого-биологического центра Валентина Постернак.

На выделенные нефтяниками средства будут приобретены цифровые датчики и наборы для учащихся, благодаря которым для воспитанников химической лаборатории расширяются возможности. К примеру, они смогут использовать электрохимические методы исследования. А датчики позволят точнее измерять такие показатели, как электропроводность растворов, температура, кислотность.

Кроме того, для Дома природы приобретут электрифицированную таблицу Менделеева: пультом управления можно выбрать любой элемент, и на специальном табло появится полная информация о нем и его соединениях.

О чем скажет цинк в сосне

Химическая лаборатория действует в Доме природы уже более десяти лет, за это время через нее прошло множество стрежевских ребят. Программы рассчитаны на учеников с 5-го по 11-й класс. Так, на курс «Химия вокруг нас» приходят школьники среднего звена: педагоги рассказывают им, где применяется эта наука, учат работать с простыми растворами. Дальше следует «Химия в задачах», причем задачи бывают не только расчетные, но и экспериментальные, например, определить, какое вещество находится в растворе.

Самой большой популярностью пользуется курс углубленного изучения для старшеклассников. Здесь, как правило, занимаются подростки, которые уже определились с выбором профессии и четко знают, зачем им нужна химия. В том числе для поступления на профильные специальности «Томскнефти».

Лаборатория оснащена достаточно хорошо, считает Галина Гуз. На занятиях ребята имеют возможность использовать даже физико-химические методы, например, определять железо в разных продуктах питания. Недавно воспитанники выясняли, сколько содержится железа и цинка в хвое сосны: если эти элементы в избытке, скорее всего, сосна растет на бедной почве или вокруг нее неблагоприятная экологическая обстановка. Еще раньше юные химики проводили любопытный эксперимент - выявляли некачественную колбасу (с помощью микроскопа искали в ней крахмал).

- С «Томскнефтью» центр работает не первый год, - подытоживает Валентина Постернак. - Предприятие выделяет средства на призовой фонд, когда мы проводим экологические конференции для школьников всех возрастов. В этом году нам помогли и с химическим оборудованием. Благодарим компанию за такой нужный подарок.

Виктория ФЕДОРОВА.