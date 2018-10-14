Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии Томской области торжественно приняли присягу

14 Окт. 11:00 2018-10-14T11:47:40+03:00

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В преддверии 66-й годовщины со дня образования службы вневедомственной охраны в Центре профессиональной подготовки УМВД России по Томской области прошла торжественная церемония принятия Присяги выпускниками 24-го учебного взвода, - сообщает пресс-служба Росгвардии Томской области.

Поздравляя молодых росгвардейцев с этим значимым в жизни событием, начальник Управления Росгвардии по Томской области полковник полиции Раис Айбатов отметил, что, дав клятву достойно нести службу в войсках Росгвардии, каждый из них встал на защиту законности и правопорядка. Раис Рамильевич пожелал выпускникам выполнять свои обязанности профессионально и самоотверженно.

- Вневедомственная охрана на сегодняшний день самое - многочисленное подразделение Росгвардии, - акцентировал начальник Управления,- на эту службу в настоящее время возложены важнейшие задачи по охране объектов и квартир граждан, и участию в охране общественного порядка и обеспечении безопасности граждан. Только в 2018 году при участии сотрудников томской вневедомственной охраны произведены задержания по более чем 600 преступлениям. Под её надёжной защитой находятся более трёх тысяч семисот объектов и девятнадцати тысяч семисот квартир. Чтобы достичь успешного выполнения поставленных задач, каждый из нас должен осознавать колоссальность возложенной на росгвардейца ответственности».

Завершилось мероприятие торжественным маршем под музыкальное сопровождение военного оркестра Северского соединения Федеральной службы войск национальной гвардии РФ.