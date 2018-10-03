«Невидимые струны» одаренности

3 Окт. 01:00 2018-10-04T06:59:04+03:00

Накануне Всероссийского праздника Дня учителя межмуниципальный центр по работе с одаренными детьми на базе МБОУ Академического лицея города Томска имени Г.А. Псахье выражает слова благодарности учителям и незаменимым партнерам центра

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Благодаря совместным действиям департамента общего образования Томской области, департамента образования г. Томска, Регионального центра развития образования, Информационно-методического центра г.Томска, академических институтов г.Томска и особенно образовательных учреждений г. Томска, Томской области организована система работы с одаренными обучающимися.

Именно педагоги, учителя, создают оптимальные условия для детей по развитию системы универсальных учебных действий, а именно: личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных компетенций, обеспечивающих талантливым школьникам социальную компетентность и индивидуальную траекторию в успешной интеграции и адаптации в современном обществе и будущей профессиональной самореализации.

Мы считаем, что все дети одарены, и главной задачей становится выявление областей, где ребенок выделяется яркими, выдающимися, незаурядными достижениями.

В этой связи на базе ММЦ по развитию одаренности успешно работают программы для детей в возрасте от 6 до 18 лет, ориентированные на выявление и сопровождение одаренных детей, ежегодно охватывающие до 80-85 тыс. обучающихся г. Томска и Томской области.

Так, в 2018 г. личное первенство по физике среди обучающихся 10-х классов выявило 10 призовых мест в первом туре и три победителя во втором туре в отдельном первенстве «Учитель - ученик».

Личное первенство рассчитано на развитие одаренности, мониторинг предметных и надпредметных компетенций (в т. ч. самоконтроль), подготовку к олимпиадам различного уровня в предметной области «физика» обучающихся 9-11-х классов общеобразовательных школ, лицеев, гимназий с помощью дистанционных форм обучения.

Результатом проведения личного первенства прежде всего является улучшение результатов итоговой аттестации обучающихся Томской области по физике и повышение уровня подготовки абитуриентов при поступлении в вузы. В результате становится возможным создание Лиги лучших обучающихся Томской области в предметной области «физика», а теперь и «математика».

Предметное первенство позволяет решить ряд образовательных задач: познакомить обучающихся с различными стратегиями и методами решения разноуровневых задач, выходящих за рамки общеобразовательной программы; сформировать у обучающихся устойчивый интерес к предметной области «физика» и «математика», мотивировать на дальнейшее самообразование и достижение высокого уровня развития предметных и надпредметных компетенций; развить у обучающихся аналитическое мышление, самостоятельность принятия решений, обеспечить достаточную психологическую подготовку к олимпиадам различных уровней.

Апробирована в пилотном варианте региональная междисциплинарная предметная игра «Физико-математический Триатлон» (426 детей). Триатлон включает такие предметные области, как математика, астрономия, физика. Игра состоит из заочного и очного этапов. Очный этап состоялся на базе Академического лицея 30 мая и 31 августа.

Мозговой штурм «Триатлона» включал серию игр «Высшей лиги» (30 мая состоялись микс-игра по предметным областям - физика, астрономия и математика и игра по астрономии) с промежуточным подведением итогов. Во второй день «Триатлона» прошли игры по физике, математике, а также финальная микс-игра по предметным областям физика, астрономия и математика.

По итогам «Физико-математического «Триатлона» места распределились следующим образом: 1-е место у МАОУ Сибирский лицей г. Томск; 2-е место за МБОУ Академический лицей им. Г.А. Псахье; 3-е место заняла МБОУ «Кривошеинская СОШ им. Героя Советского Союза Ф.М.Зинченко».

Традиционным ежегодным мероприятием ММЦ «Центральный» является научно-практическая конференция школьников. В этом году научно-практическая конференция школьников им. В.Е. Зуева по междисциплинарной теме «Континуум» прошла 16 марта, работа осуществлялась в 29 секциях. Было заслушано 356 докладов (в 2017 г. - 257 докладов).

В 2018 году впервые наша конференция проходила под эгидой НИ ТГУ.

В рамках ММЦ «Центральный» в конференции приняли участие обучающиеся общеобразовательных учреждений г.Томска, г.Северска, г.Кемерова, Томского, Бакчарского и Верхнекетского районов Томской области. Всего 24 образовательных организации. Победителями, призерами и номинантами конференции стали 170 человек.

Современные возможности, в том числе возможности дистанционного участия (обучения), стимулируют создание новых технологий и программ для обеспечения успешного взаимодействия педагога и учеников.

Учителя, руководители исследовательских работ, члены жюри и эксперты получили благодарственные письма РЦРО и МБОУ Академического лицея им. Г.А.Псахье. Экспертами молодых дарований стали молодые ученые институтов ТНЦ СО РАН - давние партнеры конференции, а также студенты и аспиранты НИ ТГУ и ТГПУ. Всего - 34 человека.

Мощным направлением работы ММЦ «Центральный» 2018 года стало обеспечение возможности стажировок, лекционных и практических курсов, исследовательских и проектных сессий, профильных смен в ведущих (инновационных) образовательных учреждениях в разных регионах РФ для одаренных детей.

Благодаря поддержке ММЦ «Центральный» получают возможность принимать участие во всероссийских и международных конкурсах и фестивалях.

В 2018 г. 87 талантливых ребенка через ММЦ «Центральный» охвачены адресной поддержкой, социальным сопровождением.

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

Дорогие коллеги, руководство ММЦ «Центральный» поздравляет вас с праздником!

Учитель - это призвание, и ваше призвание состоит в том, чтобы, повторяя слова В.А. Сухомлинского, «тронуть умелой рукой» невидимые струны одаренности, и они обязательно «КРАСИВО ЗАЗВУЧАТ»!