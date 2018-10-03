В новый год - по новым стандартам

СЕГОДНЯ 09:00 2018-10-03T11:56:32+03:00

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С 1 сентября 2018-2019 учебного года обучающиеся 10 «А» и «Б» классов МАОУ СОШ №25 перешли на обучение по новому федеральному государственному образовательному стандарту среднего общего образования (ФГОС СОО) в пилотном режиме (приказ департамента образования Администрации Города Томска).

Основная цель нового образовательного стандарта - создание благоприятной образовательной среды, способствующей раскрытию индивидуальных особенностей обучающихся, обеспечивающей возможности для саморазвития и успешной социализации личности в современном мире. Одним из единичных проектов на 2018-2019 учебный год является разработанный учебный план, как один из основных механизмов, обеспечивающих достижение обучающимися результатов в соответствии с требованиями стандарта. Одной из особенностей нового стандарта среднего общего образования является профильный принцип образования. В нашей школе для учащихся 10-х классов определены два профиля обучения: естественнонаучный и социально-экономический. При этом учебный план выдерживает все требования, определенные стандартом. В рамках реализации новых образовательных стандартов ФГОС СОО в 10-11-х классах организуется обучение по индивидуальной образовательной траектории.

Учебниками для реализации федерального государственного образовательного стандарта школа обеспечена полностью. Третья ступень является завершающим этапом общеобразовательной подготовки, обеспечивающим освоение обучающимися образовательных программ среднего общего образования, развитие устойчивых познавательных интересов и творческих способностей обучающихся, формирование навыков самостоятельной учебной деятельности. Для предупреждения переутомления и сохранения оптимального уровня работоспособности в течение всего учебного года ведется планомерная работа по психолого-педагогическому сопровождению образовательного процесса. В учебном плане было предусмотрено выполнение обучающимися индивидуального проекта с публичной защитой. Индивидуальный проект представляет собой учебный проект, выполняемый обучающимся в рамках одной учебной деятельности с целью приобретения навыков в самостоятельном освоении содержания и методов избранных областей знаний и видов деятельности или самостоятельном применении приобретенных знаний и способов действий при решении практических задач, а также развития способности проектирования и осуществления целесообразной и результативной деятельности.

Директор СОШ №25, к.п.н. Татьяна Петрачкова

Директор СОШ №25, к.п.н. Татьяна Петрачкова:

- В преддверии Дня учителя администрация школы поздравляет учителей с профессиональным праздником. Дорогие учителя! Высоко ценим щедрость ваших любящих сердец, ваше терпение и понимание, преданность делу и любовь к своим ученикам. Желаем крепчайшего здоровья, радости от вашего нелегкого труда и всяческих удач в личной жизни! Пусть вас окружают уважение и любовь, доброжелательность и милосердие, жизнерадостность и наша благодарность!