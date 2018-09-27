На таких людях держится школа…

27 Сент. 22:08 2018-09-27T22:21:39+03:00

Всё в них по-чеховски: прекрасны и внешне, и душой, и мыслями. На фото слева направо: Аникина Ольга Александровна, Федоров Борис Иванович, Вашурина Зоя Закиевна, Ряшенцева Ирина Васильевна, Распопина Екатерина Николаевна, Рузайкин Евгений Васильевич, Потапова Валентина Александровна, Зелинская Александра Владимировна. Фото из архива Бокчарской СОШ

Что нужно, чтобы школа была успешной? Коллектив Бакчарской СОШ знает ответ на этот важный вопрос

Изменить размер текста: A A

Что нужно, чтобы школа была успешной? Накануне Дня учителя размышлениями на этот счет поделилась директор МБОУ «Бакчарская СОШ» Светлана Викторовна Быкова. И, конечно, накануне профессионального праздника прежде всего речь шла о педагогах.

«Часто кажется, все успеть - невозможно. А они успевают!»

Чтобы школа была успешной, а ребятам в ней было интересно, нужно многое: работоспособные, творческие педагоги, неравнодушные, доверяющие им родители, просторные помещения, оборудованные кабинеты, условия для досуговой деятельности. Но с годами всё больше убеждаюсь: прежде всего нужен дружный коллектив ответственных, самоотверженных, тактичных, доброжелательных людей, умеющих и любящих работать не только на себя (и не столько на себя), а на школу, на своих коллег. Их называют управленческим составом, администрацией, завучами. Это люди, отвечающие за всё, что можно представить в системе сегодняшней школьной жизни. У нас это – Валентина Александровна Потапова и Екатерина Николаевна Распопина, заместители директора по учебной работе, Ольга Александровна Аникина – по воспитательной, Зоя Закиевна Вашурина – по научно-методической, Ирина Васильевна Ряшенцева – по социальной, Александра Владимировна Зелинская – по начальной школе.

У каждого из них есть любимый предмет, но всё уходит на второй план, если нужно совершить маленький подвиг для любимых учеников. И так всё время: от подвига к подвигу. А как много нужно успевать!

Валентина Александровна - самоотверженный и удивительно работоспособный, очаровательный человек, присутствие которого всегда вселяет спокойствие и уверенность, занимается сложными вопросами организации образовательного процесса, предпрофильного и профильного обучения, проведения ЕГЭ, готовит документы для представления педагогов и учеников к поощрениям и награждениям, организует индивидуальное и дистанционное обучение.

Екатерина Николаевна - интеллигентная, мудрая и человечная, настоящий образец для подражания (как мама, как женщина, как учитель), занимается аттестацией, повышением квалификации педагогов, организацией работы по проведению экзаменов в форме ОГЭ и ГВЭ, инклюзивным образованием, мониторингом, олимпиадами, всероссийскими проверочными работами, психолого-педагогическим сопровождением, контролирует ведение школьной документации, является наставником молодых педагогов.

Ольга Александровна - всегда собранная, подтянутая, элегантная, без которой её выпускники и дня прожить не могут, осуществляет руководство воспитательным процессом, дополнительным образованием, внеурочной деятельностью, организует работу детских общественных организаций, клубов, проводит коллективные творческие дела, осуществляет управление школьными СМИ, ученическим самоуправлением, организует летний оздоровительный лагерь.

Зоя Закиевна Вашурина - обаятельный, доброжелательный и тактичный человек, никогда не поставит другого в неловкую ситуацию – ни ребёнка, ни коллегу, всегда поможет, разберётся, а разбираться ей приходится во многом, ведь она занимается научно-методической работой, инновационной деятельностью в школе, организацией сетевого взаимодействия, работой с одарёнными детьми, различных образовательных событий, курирует работу управляющего совета школы.

Александра Владимировна - удивительно чуткий, отзывчивый, порядочный и организованный человек, досконально знает всё, чем занимается начальная школа – расписанием, контрольными, проверочными работами, ФГОСами (и лучшего эксперта по ФГОсам трудно найти), «внеурочкой», праздниками… К тому же она классный руководитель и, как показала практика, «классный классный».

Ирина Васильевна - серьёзная, требовательная к себе, умеющая кропотливо и вдумчиво работать, организует деятельность по профилактике безнадзорности и правонарушений школьников, координирует индивидуальную работу с несовершеннолетними, стоящими на учёте. Для профилактики и разрешения конфликтов среди обучающихся организует работу Службы школьной медиации «Мы вместе», совета по профилактике правонарушений. Является координатором региональных проектов «Реализация медиаобразования в образовательных учреждениях Томской области», центра гражданского образования в школе.

И это только сотая часть той работы, которую ведет каждая из завучей. И каждая очень успешно. А ещё у всех – отчёты, отчёты… Часто кажется, что успеть всё невозможно. А они успевают. Наверное, если любишь свою работу, то получается многое.

«Несмотря на нагрузку, они – лучшие учителя»

Любой школе нужны в коллективе мужчины. А уж если они есть в администрации, то это везение. Нам повезло: у нас есть Фёдоров Борис Иванович (учитель физики, информатики) – заместитель по информационным технологиям, и Рузайкин Евгений Васильевич (учитель ОБЖ) – заместитель по административно-хозяйственной части. Оба ответственны, дисциплинированны, надёжны, доброжелательны. Работать с ними – одно удовольствие.

Борис Иванович осуществляет руководство комплексным процессом информатизации школы, организует системное внедрение информационных технологий в образовательный процесс, является техническим специалистом в пункте проведения ЕГЭ и ОГЭ, занимается интернет-ресурсами и, конечно, помогает педагогам – подготовить мероприятие, урок, телепередачу, создать фильм, снять спектакль.

Евгений Васильевич осуществляет руководство хозяйственной деятельностью, организует контроль за пожарной сигнализацией, дорожной безопасностью, техникой безопасности, безопасностью учреждения, за хозяйственным обслуживанием и надлежащим состоянием учреждения, руководит работами по благоустройству, озеленению и уборке территории.

Очень важно, чтобы людьми, руководящие школой, были состоявшиеся, авторитетные, уже ставшие хорошими педагогами личности. Наши завучи – именно такие педагоги. Несмотря на огромнейшую нагрузку, они – лучшие учителя в школе: Валентина Александровна – по математике, Ольга Александровна и Екатерина Николаевна – по русскому языку и литературе, Зоя Закиевна – по английскому языку. У них самые высокие результаты по ОГЭ и ЕГЭ. К ним просят родители определить детей на обучение. К ним приходят выпускники. А к Александре Владимировне хотят определить своего ребёнка семьи ещё до поступления в школу – пытаются угадать, какой класс она берёт.

Всё новое им интересно, они с удовольствием занялись «внеурочкой»: Валентина Александровна – финансовой грамотностью, Борис Иванович – робототехникой, Ольга Александровна – мировой художественной культурой.

Все они с заслугами, в разные годы являлись стипендиатами губернатора Томской области.

Они устают, конечно, но профессионально не выгорают, а с годами, кажется, всё больше любят школу, коллег, свой предмет, ребятишек.

Опыт и молодость, знания и профессионализм, терпение и такт, высокий интеллект, дисциплинированность, постоянная жажда знаний – всё это, на мой взгляд, должно быть у тех людей, которые становятся администрацией школы. Именно это я вижу в наших завучах. К тому же они красивы, умны, талантливы, любимы и коллегами, и детьми, и родителями, трудолюбивы, авторитетны. Всё в них по-чеховски: прекрасны и внешне, и душой, и мыслями. Но они умеют быть и требовательными, и принципиальными, и прежде всего к себе. Благодаря этим трудолюбивым, настойчивым и умным людям успешна школа.

Накануне Дня учителя поздравляю вас, мои любимые коллеги, с нашим профессиональным праздником. Желаю вам всегда находиться в таком творческом состоянии, в каком вы пребываете сейчас. Ещё раз хочу признаться вам в любви: вы – украшение школы, на вас многие хотят походить, и любая работа вам по силам – от учителя до директора.

Директор МБОУ «Бакчарская СОШ»

Светлана Быкова.