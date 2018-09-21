2018-09-21T13:47:02+03:00
Общество

Экс-главе томского МЧС, подозреваемого в получении взятки, продлили арест

Михаил Бегун останется под стражей до 24 ноября
Татьяна АКТАБАЕВА
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Михаилу Бегуну был продлен срок ареста.Михаилу Бегуну был продлен срок ареста.
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Бывшей руководитель регионального управления МЧС Михаил Бкгун, подозреваемый в получении взятки, останется под стражей еще на 2 месяца, суд продлил срок ареста до 24 ноября. Все это время Михаил Бегун будет содержаться в СИЗО, такое решение было озвучено после очередного заседания Ленинского районного суда.

Напомним, Михаил Бегун был пойман сотрудниками УФСБ в момент передачи денег. Предполагается, что Бегун предлагал за вознаграждения коммерческим организациям работать с нарушениями. Руководитель МЧС преступные действия осуществлял через подчиненного. На экс-начальника ведомства, было заведено уголовное дело.

Временно исполняющим обязанности руководителя регионального МЧС назначен полковник внутренней службы Олег Еременко, он прибыл в Томскую область из Алтайского края. Михаил Бегун официально снят с должности.

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