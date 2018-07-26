Михаил Бегун, обвиняемый в получении взятки, пока занимает пост главы МЧС по Томской области

26 Июль 13:40 2018-07-26T14:01:04+03:00

Михаил Бегун был пойман на получении взятки. Фото: РИА Томск

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Согласно данным Министерства чрезвычайных ситуаций РФ, временно исполнять обязанности руководителя МЧС по Томской области будет первый заместитель начальника управления Павел Плюхин.

Напомним, ранее сообщалось, что томские следователи подозревают начальника регионального МЧС в получении крупной взятки. Руководитель ведомства Михаил Бегун был пойман сотрудниками УФСБ в момент передачи денег.

Согласно предварительным данным регионального Следственного комитета, начальник ведомства нарушил в прошлом месяце. Предполагается, что Бегун предлагал за вознаграждения коммерческим организациям работать с нарушениями. Руководитель МЧС действовал через подчиненного. Уточняется, что Бегун был пойман с поличным.

В центральном ведомстве уточняется, что в настоящее время Михаил Бегун до сих пор занимает должность начальника МЧС по Томской области, информации об его увольнении нет.