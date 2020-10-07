Спасибо наставнику и командиру

- Наша школа не совсем обычная, в ней кроме привычных всем общеобразовательных классов есть и специальные, кадетские. У нас в поселке Мирном ведется обучение в классах оборонно-спортивной направленности, туда могут записаться и мальчики, и девочки, выбрав направление, которое им интересно.

Их три, и мы изучаем специализированные профильные предметы, выезжаем в Томск на практические занятия и экскурсии - в базовый медицинский колледж, пожарную часть, учебно-тренировочный центр УМВД. У нас проходят мастер-классы как оказать первую медицинскую помощь, как действовать в случае столкновения с правонарушениями…В этих классах ведет занятия по нескольким курсам наш любимый учитель Данил Викторович Абдулаев. А у всех остальных учеников он ведет уроки ОБЖ.

Данил Викторович - сам выпускник Томского кадетского корпуса, поисковик. Он может много интересного рассказать не только по теме урока, но и из жизненного опыта, правда, после того, как выполнена программа. Он требует от учеников дисциплины, это основа успешной службы. Его уроки нравятся всем, не только ученикам кадетских классов. Мы рады, что у нас такой педагог, командир и наставник, несмотря на его требовательность к дисциплине и порядку.

Интересный рассказчик, Данил Викторович имеет большой опыт работы по военно-патриотическому воспитанию. Он сам из сельской местности и показал на своем примере, как можно стать хорошим специалистом, нужным людям.

Д. В. Абдулаев и другие руководители спецклассов рассказывают нам о том, как надо служить своей стране и ее защищать, помогают как можно раньше определиться с выбором жизненного пути. Спасибо за это нашим наставникам!