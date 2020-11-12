Великолепная пятерка

Но воспитывать ребенка так, чтобы он наверняка смог добиться успеха в жизни, - довольно сложная задача. Необходимы терпение и настойчивость, и тогда, скорее всего, эти усилия в дальнейшем окупятся и можно будет увидеть, как дети реализуют свой потенциал. Ежегодно ученики и выпускники томской гимназии № 6 радуют учителей и своих родителей достижениями, о которых нам хочется рассказать.

Недавно стали известны результаты конкурса на назначение и выплату именных стипендий администрации города Томска талантливой и одаренной молодежи в 2020-2021 учебном году. В списке победителей - учащиеся и выпускники 6-й гимназии, пять наших «звездочек».

Варвара Леонтьева, «золотая» выпускница 2020 года, а сейчас первокурсница Томского госуниверситета, - победитель в номинации «Молодежный лидер».

- Варя заслуженно получила победу в этой номинации, - считает замдиректора гимназии по воспитательной работе Людмила Валерьевна Шельгорн. - Умение увлечь за собой, принимать решения, отстаивать свою позицию, уважая мнение других, и много других качеств необходимо лидеру. Именно таким человеком является Варвара - талантливый, усердный, целеустремленный человек! Являясь членом управляющего совета гимназии, наравне с взрослыми она вносила предложения по разработке и реализации программы развития учебного заведения, принимала решения по важным вопросам школьной жизни. Увлечение спортом, участие в социально значимых акциях не мешали ей отлично учиться и окончить гимназию с золотой медалью. Теперь она студентка экономического факультета ТГУ, это еще один достойный результат. Надеемся, что скоро ее имя появится среди лидеров уже другого уровня.

Константин Заржетский и Анастасия Козырицкая, ученики 11-го класса, одержали победу в номинации «Отличник года». О своих воспитанниках рассказывает классный руководитель Инна Валерьевна Михайлова:

- Победу Насти и Кости я считаю вполне заслуженной. Оба они - настоящие трудяги, ребята очень любознательные, легкие на подъем. Участвуя в различных конкурсах, олимпиадах, конференциях, они всегда делают для себя новые открытия. Они - отличники, хотя и не сидят за учебниками все свободное время. И Настя, и Костя являются членами волонтерского отряда гимназии № 6, а также нашего детского вожатского отряда. В составе театральной студии «Мир сказок» ребята не раз принимали участие в фестивалях на немецком и русском языках. Летом активно участвовали в языковой этнокультурной смене «Sommercamp», организованной Российско-немецким домом. Настя увлекается психологией, Константин давно интересуется обществознанием и историей. Оба - призеры и победители муниципального и регионального этапов всероссийской олимпиады школьников по немецкому языку. Мы, учителя, благодарим их родителей и желаем ребятам дальнейших успехов.

Татьяна Тен, ученица 9-го класса, вошла в число стипендиатов в номинации «Юные таланты». Ее мама, Татьяна Георгиевна Тен, рассказывает, что дочь начала увлекаться рисованием в возрасте одного года. С шести лет занималась в изостудии, а в десять поступила в художественную школу. Кроме побед в многочисленных конкурсах всероссийского и международного уровня, у Тани уже состоялась персональная выставка. За свои успехи она уже в третий раз награждена поездкой в ОЦ «Сириус». Быть отличницей и успевать реализовать себя творчески юной художнице помогают ее организованность и внутренняя дисциплина, а еще стремление связать свое будущее с изобразительным искусством.

Семен Михайловский, выпускник гимназии 2015 года, ныне студент ТГУ, отличился в номинации «Спортивная элита». Юноша считает, что этим он обязан своим родителям.

- Уже 15 лет я занимаюсь легкой атлетикой, которая составляет большую часть моей жизни, - рассказывает Семен. - Так сложилось, что с детства родители заложили во мне желание заниматься этим видом спорта, ведь они сами в свое время были успешными спортсменами и имели высокие достижения. Это благодаря им во мне живет то самое стремление - побеждать и становиться лучше! Они помогают мне идти к моей цели, особенно отец, под руководством которого я тренируюсь уже столько лет. Мои планы на будущее просты: продолжу заниматься спортом, а в дальнейшем планирую найти себя в тренерском деле, пойти по стопам своих родителей.

Вот такие они разные. Но победа в конкурсе для каждого из них - это конвертация собственного труда и таланта в совокупности со многими победами и достижениями в конкурсах, олимпиадах, соревнованиях за несколько лет. Поздравляем ребят и желаем новых открытий, побед и достижений!

Елена НЕГОДИНА, заместитель директора МАОУ гимназия № 6 г. Томска, координатор межмуниципального центра по работе с одаренными детьми «Wunderkinder».