Сегодня, 23 декабря, стало известно, что правоохранительные органы возбудили еще одно уголовное дело по статье УК РФ «Превышение должностных полномочий» в отношении мэра Томска Ивана Кляйна. По версии следствия, он незаконно выделил участок своей дочери, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.– Возбудили еще одно дело по статье «Превышение должностных полномочий». Дело связано с незаконным выделением участка дочери Кляйна, – сказал собеседник агентства ТАСС.Напомним, мэр был задержан правоохранительными органами 13 ноября 2020 года в своем рабочем кабинете по обвинению в превышении должностных полномочий. Дело связано с ОАО «Томское пиво», где Иван Кляйн является одним из главных акционеров, а до избрания мэром в 2013 году был генеральным директором. При этом сам он свою вину отрицает.Под стражей Кляйн должен находиться до 14 января 2021 года. Ранее, 18 ноября, Кировский районный суд временно отстранил его от должности мэра Томска.После ареста Ивана Кляйна в сетевых источниках сообщалось, что в 2015 году, будучи мэром города, он подписал постановление, в котором предварительно согласуется передача физическому лицу Светлане Кляйн земельного участка площадью 852 квадратных метра на ул. Пастера в Томске. В документе шла речь о том, что земля предназначается для «строительства индивидуального жилого дома с приусадебным земельным участком».На момент публикации редакция «КП-Томск» не располагает официальными комментариями по поводу второго дела, заведенного против Кляйна.