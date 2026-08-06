Рыжий дым над Кузбассом: кемеровчанам объяснили, почему небо окрасится в странный цвет

Граждан просят не паниковать. Фото: сгенерировано ИИ

Выходные в столице Кузбасса пройдут под аккомпанемент промышленного рокота и рыжего дыма. Как пишет 6 августа «Сибдепо» со ссылкой на руководство местного химпредприятия с 9 августа гигантский завод начнет масштабную остановку цеха азотной кислоты для капитального ремонта оборудования.

Директор по производству Александр Скороходов официально предупредил горожан о возможных спецэффектах. По его словам, жителям стоит приготовиться к повышенному уровню шума и кратковременным выбросам характерного рыжего цвета в атмосферу.

«Все это начнется 9 августа и продлится двое суток. Инженеры планируют полностью вырубить огромный агрегат АК-72, чтобы отрегулировать оборудование», — поясняет руководство завода.

Несмотря на пугающий вид выбросов, экологическая служба предприятия уверяет: процесс пройдет строго по регламенту и без вреда для окружающей среды. Пока цех будет находиться на капитальном ремонте, специалисты с газоанализаторами будут круглосуточно дежурить в промышленной зоне, замеряя чистоту воздуха.

Руководство предприятия обращается к кемеровчанам с просьбой сохранять спокойствие при виде подозрительного тумана над промзоной. Подобные плановые остановки необходимы для поддержания безопасности производства и продления срока службы агрегатов.

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