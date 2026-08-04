Советы зоопсихолога помогут томичам понять поведение кошек

Для адаптации уличной кошки обычно работает правило «3-3-3» Фото: Анна КОВАЛЁВА. Перейти в Фотобанк КП

4 августа на сайте mosaica.ru появились важные рекомендации зоопсихолога Алсу Сайфутдиновой, которые будут полезны томским владельцам кошек. Специалист перечислила основные признаки стресса у животных: изменение аппетита, снижение активности, проблемы с туалетом, избегание контакта, чрезмерное вылизывание, настороженность, раздражительность и нарушение сна. Перед поиском психологических причин важно исключить болезни.

Для адаптации взрослой уличной кошки эксперт советует правило «3-3-3»: три дня на острый стресс, три недели на привыкание, три месяца на полноценную адаптацию. Животному необходимо предоставить безопасное укрытие и позволить осваиваться в своем темпе. Эксперт также отметила, что мяукающие питомцы способны на привязанность, поддаются дрессировке с помощью положительного подкрепления, а общение с ними снижает уровень стресса у человека.

«Чаще всего конфликтующих кошек можно подружить, но успех зависит от готовности владельца. Главная ошибка — позволять им «разобраться самим». Для знакомства важно обеспечить ресурсы по формуле «количество кошек + 1», процесс привыкания должен быть постепенным, идти через обмен запахами. Важно создавать положительные ассоциации с присутствием друг друга. Также необходимо исключить медицинские причины агрессии», — сказала Алсу Сайфутдинова.

Эти рекомендации пригодятся каждому томичу, кто хочет лучше понимать своего хвостатого друга.

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